王子復仇記！台塑破底後連續反彈上攻 今再大漲5%

台股17日上漲122.98點，值得注意的是除了台積電（2330）貢獻大盤指數外，台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）也位居貢獻點數的二~四名。塑化股群體大漲，台塑收37.2元，上漲5.08%，站上月線；中石化（1314）、南亞漲幅逾4%，亞聚（1308）、大洋（1321）、台化（1326）、台塑化漲幅2~3%。

塑膠指數自2023年6月開始持續走跌，整體指數已跌到20多年前低點，台塑、南亞、台塑化也重挫至3字頭，台化更跌至2字頭。但這周塑化類股出現強力反彈，台塑自低點31.25元已強彈19%，南亞、台化波段漲幅也有17%，台塑化則有15%的漲幅。

油價近期震盪走高，布蘭特原油3月期貨結算價報每桶81.29美元，自去年12/27的每桶74.17美元已上漲9.5%，為去年8/26以來新高。

台塑集團2024年受石化業前所未見的景氣低迷，營運陷入低谷，油價大漲也帶動集團股走強，展望2025年，台塑四寶認為，中國大陸石化產能過剩問題仍然嚴重，美國新總統川普上任後關稅及貿易政策引發不確定風險仍大。

台化董事長洪福源表示，今年一般判斷市況會比2024年情況改善，但是大陸崛起，過剩產能在煉油業、石化業、塑膠業、鋼鐵業，甚至於新能源、半導體都普遍存在，短時間不容易解決，「紅海市場」、「低價搶單」成為新常態。

不過，集團將將落實推動新產品及新事業開發、能源與數位轉型策略，朝電子與半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，並提高產品附加價值與品質，提高差別化產品銷售比重，並分散市場。