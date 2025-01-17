台股上漲122點 三大法人買超110億元
台股17日收在23,148.08點，上漲122.98點，漲幅0.53%，成交量3,203.17億元，三大法人買超110.04億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超132.11億元，投信賣超14.5億元，自營商賣超（合計）7.56億元，其中自營商（自行買賣）買超1.98億元，自營商（避險）賣超9.54億元。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加輝達台灣的尾牙，不過AI概念股沒有太大的表現，僅台積電（2330）收1,120元，漲幅1.36%。鴻海（2317）維持平盤173.5元，廣達（2382）、緯創（3231）、日月光投控（3711）小漲。台積電供應鏈僅萬潤（6187）、漢唐（2404）漲勢較強，其餘大多下跌。矽光子概念股也大都拉回，但聯亞（3081）仍有超過5%的漲幅，並一度飆上500元大關。塑化、鋼鐵等跌深股走強，台塑（1301）大漲約5%，累計波段漲幅近兩成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言