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台股上漲122點 三大法人買超110億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股17日收在23,148.08點，上漲122.98點，漲幅0.53%，成交量3,203.17億元，三大法人買超110.04億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超132.11億元，投信賣超14.5億元，自營商賣超（合計）7.56億元，其中自營商（自行買賣）買超1.98億元，自營商（避險）賣超9.54億元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加輝達台灣的尾牙，不過AI概念股沒有太大的表現，僅台積電（2330）收1,120元，漲幅1.36%。鴻海（2317）維持平盤173.5元，廣達（2382）、緯創（3231）、日月光投控（3711）小漲。台積電供應鏈僅萬潤（6187）、漢唐（2404）漲勢較強，其餘大多下跌。矽光子概念股也大都拉回，但聯亞（3081）仍有超過5%的漲幅，並一度飆上500元大關。塑化、鋼鐵等跌深股走強，台塑（1301）大漲約5%，累計波段漲幅近兩成。

台積電 自營商

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