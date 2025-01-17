台股漲122點收23,148點 台積電收1120元

台股17日震盪，早盤以23190.12點開出，終場收23148.08點，上漲122.98點，漲幅0.53%，成交量3203.2億元。櫃買則收248.05點，下跌1.52點。台積電（2330）終場收1120元，上漲15元。

盤面上以類股來看，觀光餐飲、塑膠、玻陶、油電燃氣、鋼鐵、水泥、居家生活、半導體、航運、其他電子、造紙、等表現較為強勢，而運動休閒、生技、電機機械、光電、其他等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、聯亞（3081）、和椿（6215）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、萬潤（6187）、緯穎（6669）、宏達電（2498）、長榮航（2618）、台光電（2383）、新應材（4749）、彬台（3379）、台達電（2308）、緯創（3231）、金像電（2368）等。

而量大下跌的則有，聯鈞（3450）、聯發科（2454）、精材（3374）、興能高（6558）、華星光（4979）、波若威（3163）、達邁（3645）、陽明海運（2609）、上銀（2049）等。

統一投顧表示，Fed理事表示，通膨接近聯準會目標，鴿派發言令美債殖利率下滑，有利風險性資產。台股加速築底後，短線已見止跌訊號，從歷史數據觀察，近十年封關前後5日上漲機率高，行情謹慎不看淡。週四台積電法說會報喜，另外黃仁勳已抵台拜訪供應鏈，以上正面訊息，皆有利相關族群多方輪動。

另外，操作上建議挑選市場認同度高之績優股，分批布局並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以台積電供應鏈、AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。