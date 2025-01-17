黃仁勳、魏哲家粉碎 CoWoS 砍單傳聞 這檔設備股漲最多

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電（2330）董事長魏哲家力挺CoWoS將增加產能， 粉碎市場砍單傳聞，不過，相關概念股17日股價卻是不同調，約有近半的CoWoS概念股呈現下跌， 領漲的則是設備股的萬潤（6187），股價衝上400元關卡，盤中上漲逾3%，旺矽（6223）、楠梓電（2316）、京元電子（2449）等也是上漲的表現。

黃仁勳16日出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮，強調並未縮減CoWoS產能需求，而是增加產能，並轉換為多一些對CoWoS-L的產能需求；他表示，CoWoS的需求在短期內迅速增長，台灣的合作夥伴非常厲害，可以快速建置相關產能達到大量的規模。

台積電16日召開法說會，外資也關切CoWoS是否出現砍單的情況， 魏哲家則是明確回應台積電持續努力擴產滿足客戶需求。

黃仁勳、魏哲家直接破除相關的砍單、縮減CoWoS產能的傳聞， 粉碎市場空頭謠言；但相關的概念股17日則是漲跌互見，台積電早盤以1,125元開高，但上攻力道不足，早盤一度翻黑，盤中則是企圖守住紅盤，日月光投控（3711）早盤也一度下滑至平盤之下，之後再拉至紅盤。

盤面上CoWoS概念股的領漲指標為萬潤，早盤以415元開出一度拉升至417元，盤中漲幅逾3%；另一檔設備股弘塑（3131）則是小漲；但志聖（2467）、均華（6640）、均豪（5443）、由田（3455）、牧德（3563）、大量（3167）、天虹等則是下跌。