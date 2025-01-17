台積電（230）法說會很好…台股盤中卻不漲反跌？狄驤：先拿小紅包走人但非看壞
台積電（230）法說會很好，為何台股不漲反跌？
我昨天跟大家分享，雖然台積電法說會亮眼，但我會開始找逢高停利時機。
主因不是我看壞台積電，而是短線上市場消化過多利多，加上台股昨天觸及壓力區，以及下週將迎來川普上任不確定性，我才會選擇先拿個小紅包走人。
現在回頭看，守紀律停利是有可能少賺，但也避免獲利回吐了500點。
先把握好自己能賺到的即可。
當然，長線趨勢沒有改變，只是要多注意短期的不確定性，除了可以避險，也有望掌握到不錯的佈局機會。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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