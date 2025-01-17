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輝達 AR 眼鏡準夥伴 宏達電爆量大漲 英濟也不遑多讓

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台再度掀起「仁來瘋」旋風，由於輝達先前曾公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示將揮軍AR眼鏡市場，也帶起台股相關概念股的漲勢；市場看好宏達電（2498）有望成為輝達跨足AR眼鏡的大贏家，17日爆量上漲，盤中漲幅近7%，英濟（3294）及騰輝電子-KY（6672）表現也不遑多讓， 同樣是大漲的走勢。

輝達（NVIDIA）1月2日時公開一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，首度宣示將揮軍AR眼鏡市場；根據輝達專利內容顯示，AR眼鏡專利將可解決AR穿戴式裝置笨重的痛點，透過獨特的「數位干涉全息技術」及特定的光學設計，取代沉重的折疊光學模組，讓AR眼鏡更輕巧，沉浸感體驗更佳。

台廠中，宏達電深耕AR、VR領域，且已跟輝達合作多年，市場預期，若是輝達進軍AR眼鏡，點名準合作夥伴宏達電可望成為大贏家；另外，台廠中相關的AR眼鏡概念股還包括大立光（3008）、提明光、英濟、騰輝電子-KY、達邁（3645）、驊訊（6237）、澤米等，近期股價也曾出現漲勢。

黃仁勳來台，「仁來瘋」旋風再起，AR眼鏡概念股17日由宏達電領軍表態，早盤以48.5元開低後翻紅，一度拉升至52.9元，盤中漲幅近7%，成交量逾5萬張， 居個股盤中成交量第三大。

宏達電大漲，英濟也是爆量上漲，早盤以41.35元開高後一度拉升至42.2元， 盤中漲幅逾3%，騰輝電子-KY也是開低走高，以77.9元開出後翻紅至83.4元，盤中漲幅逾5%。

AR 輝達

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