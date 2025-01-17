買到鈊象（3293）和精華（1565）就是靠運氣！ 切老：不知會漲這麼多但當初並非投機

我人生中「倖存者偏差」的例子....

一、全班只有我答對的數學題

數學一直是我的弱項，國中時有次考數學測驗，考題中有一題我完全不知要怎麼計算的題目。等其他題目做完了，我回到這題繼續思考，但仍不知怎麼解題，閒著也閒著，乾脆苦中作樂隨意亂算。我忘了細節，大概就是全部加起來，除以2、再加上些有的沒有的程序，最後得到了一個數字。

沒想到發考卷時，我這題竟然算對了。老師上課訂正答案時，講到了這題，特別提到我，說全班只有我算對了，請我上台示範給大家看怎麼解題。於是我就在黑板前示範了我那毫無邏輯的解法，最後承認其實是我亂算的，結果被老師罵了一頓......

我莫名其妙「算」對了一個全班都不會的數學難題，但之後每次的數學成績還是一樣淒慘，沒有因為這個奇妙的經驗改變了我的數學成績.....

二、莫名其妙放到的假

當兵時，新兵訓練測體能，沒想到第一次放假前我的三千公尺沒達標，不能放假。周日當天，測驗過的人一早就走了，測驗沒過的人只能待在寢室裏。突然，士官長走進來，大聲吆喝要大家全部在床前站好。

然後，他眼光兇狠地一個一個打量著我們全身上下，最後他挑出了三個新兵，包括我。然後他宣布「你們幾個可以放假了，離開！」

我喜出望外，頭也不回地奔向背包間然後衝出營區，搭上巴士回家去。我其實到今天也不知道為什麼只有挑我們幾個，也許只是剛好我們站的比較挺（或看起來比較帥？）。總之，我放到了一個莫名其妙的假。

三、逃過的噁心處罰

另一件趣事也是發生在新兵訓練中心，當年軍中對待新兵還不是很人道的年代，很多奇怪甚至變態的處罰是你現在絕對想不到的。

有一回，寢室一位新兵被班長發現嘴裡含了顆糖，這變態的班長於是惡整全寢室的新兵。他實施連座法，所有人都要接受處罰。他要我們全部站在床前，處罰方式是要我們全部都要品嚐這顆糖，從這位吃糖的士兵開始，每個人都要接下這顆糖含上幾口再傳給下一個人吃。

這處罰真的超噁心的，如果是美女含過的糖我還勉強可以接受，但竟然是接過跟自己一樣充滿汗臭味噁心的男生口中的糖？

我看著糖慢慢傳過來時，我都快要吐了。結果正要輪到我時，我上一位士兵停住了，沒動作。班長馬上吆喝道「怎麼回事，糖呢？」

這位同梯回答道「因為變得太小顆，我不小心吞下去了......」

我幸運地躲過了這個讓人想到都反胃的刑罰.....

四、差點開走了別人的車

幾年前，我載朋友到新竹一個社區大樓領一隻流浪貓，到了之後我把車子停在樓下停車格。

接完貓下樓後，我用遙控器解鎖我的車，鎖解了，但車門還是打不開。我納悶怎麼會這樣，於是我只好用鑰匙來開門，開門進去後，我才驚覺這不是我的車，我的車在這台車的後面，兩台車都是外觀一模一樣的豐田Tercel，鎖竟然能共用，我差點開走了別人的車......

五、夢到的樂透號碼

我剛開始工作時是在一家設計公司工作，每天下班時都會經過一家彩券行，但每次買都沒中過，實在有點心灰意冷。

結果，有一天晚上，我大概想發財想瘋了，睡夢中竟然夢到了幾個數字，而且我還記了起來，第二天下班時我馬上用這組數字下注，沒想到開獎時，還真的中了！

雖然中獎金額就只有400元，不過這一直是我津津樂道的趣事。之後的人生，我都沒在夢裡夢到號碼過，也許上帝希望我好好工作，好好存股，不要靠樂透致富......

其實若再認真一點回憶，我應該還能再想起一些有趣的巧合和運氣。我也相信每個人多少都有這類有趣的事蹟，很多的巧合或倒楣事，雖然是你要認真策劃都不見得能做到的，但你也要知道，這些因為好運或倒楣事在生活中發生的機率比你想像的還要多，以至於當樣本是幾百幾萬人，甚至是上千萬人時，你就很可能常聽到這些「趣事」或「傳奇」。

我很清楚我沒有這兩支股票我的資產規模就會跟現在完全不同，而我選股的成功命中率也真的不高，我絕對可以算是「倖存者偏差」的好例子。

但投資時的「倖存者偏差」還是有分不同等級的。

一種常見的「倖存者偏差」是發生一次後就無法再複製，有的少年股神甚至最後還落得破產的慘狀，那就徹底證明他之前只是幸運的倖存者。雖然還是施行同樣的策略，但少了好運後，靠著自己真正的實力敗光了資產。

我相信我也擁有好運，但差別在於我在好公司中尋找好運，所以我反覆找到好公司的機會比其他一次性致富的投資人更多一些。

此外，我也從不押身家在一檔充滿風險的股票上，但我願意押多一點在好公司身上，被幾家好公司的股票套牢總比被一家可能永遠無法實現偉大夢想的初創公司套牢來得安全吧？永遠要提醒自己，自己對任何一家企業的看法都可能過度自信或過度樂觀了！

此外，我也願意長期持有幾家好公司的股票，願意接受長期看錯的風險，這也讓我有更多的機率網羅到幾家好公司的股票。我不必全部都對，但只要幾家好公司長期表現不錯，就可以彌補我其他看錯公司的虧損，而只要你專注持有好企業，就算看錯，其實損失也很有限。

生活中的「倖存者偏差」事件比你想的更容易出現。但在投資領域，跟生活中偶發的幸運事件不同。在投資時，你可以用好的策略為自己創造更多的好運，並且用好的策略放大這些好運。 這也是為什麼我之前會說「選股沒有想像中重要的原因」（前提是要選優秀企業的股票）。可能很多人會認為有不少人靠著特斯拉或比特幣致富，但事實上，這些人還是少數幸運者。他們選到了一個一般人難以看懂的標的，然後用一般人不會使用的高風險策略翻轉了財富，但這種是你難以複製的致富過程。

你無法在多年前就看懂這些難以確定未來的標的，更無法重押或根本沒錢重押。無法複製的事蹟我會當作是「倖存者偏差」，是一次性的翻轉人生，是可以上雜誌甚至拍成電影的「傳奇」，卻不是你可以複製的人生。沒有他們的好運加持，你想拷貝抄襲他們的做法失敗率是很高的。

在投資上，你可以當個有策略的「倖存者」，只買好公司，增加自己成功網羅好公司的機率，並長期持有，增加自己賺到企業規模增長的可能性。這些策略就不是運氣，而是你可以反覆執行的好方法，最終能讓你比其他人更有機會成為少數成功的「倖存者」。

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