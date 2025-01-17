快訊

韓國瑜祝賀川普團行程曝光 將拜會國會議員、兩大智庫

華航董座謝世謙猝逝！女兒是天團成員 泣吐最後一面

昨夜執行黃麟凱死刑 法務部長鄭銘謙：非常嚴謹審慎實現正義

台積電權值高價股走弱 台股盤中23000點震盪

中央社／ 台北17日電
台積電今天開高走低。中央社
台積電今天開高走低。中央社

台積電今天開高走低，盤中回落1105元平盤上下震盪，鴻海、聯發科及信驊等權值高價股也紛紛震盪走跌，連帶影響大盤翻黑，高低落差逾300點；盤中指數在平盤附近、23000點關卡震盪。

至10時51分，台股加權指數達22995.84點，下跌29.26點，成交值新台幣1785.84億元。

台積電今年營運展望樂觀，可望持續強勁成長，資本支出也將創下新高，達380億至420億美元規模。台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.86%，帶動台積電今天跳空開高，達1125元，上漲20元，不過隨著賣壓出籠，台積電股價震盪走低，盤中在平盤上下震盪。

其餘鴻海、聯發科、信驊、大立光等權值高價股紛紛震盪走低，影響盤中電子類股指數由紅翻黑。

傳統產業股方面，台塑集團股股價持續反彈，帶動塑膠類股上揚逾1%。中鋼盤中衝上19.75元，上揚逾4%，帶動鋼鐵類股指數上漲逾1%。水泥和玻璃類股指數也上漲逾1%。

中國官媒央視新聞報導，中國大陸方面宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。觀光類股在市場資金湧入下，類股指數上揚逾2%，表現強勢。

台積電

延伸閱讀

台積電ADR揚升 法人：有利台股封關前表現

台股封關日八成上漲機率 台股基金 ETF 穩健投資好選擇

台積電（2330）十年股價破3000元？ 夏綠蒂：有把握三年內1500元

台積報喜 今年強勁成長 法人估全年衝千億美元

相關新聞

買到鈊象（3293）和精華（1565）就是靠運氣！ 切老：不知會漲這麼多但當初並非投機

我太太有時會挫挫我的銳氣問我「你自己說你買到精華和鈊象是不是運氣？」

今年股市一定會崩盤！此話能信？老派：預測股市未來走向幾乎是不可能的

今年股市會崩盤！

台積電開高20元領漲 台股開盤上漲165點

台股17日開盤指數為23,190.12點，上漲165.02點。台積電（2330）開盤價1,125元，上漲20元。

台積電權值高價股走弱 台股盤中23000點震盪

台積電今天開高走低，盤中回落1105元平盤上下震盪，鴻海、聯發科及信驊等權值高價股也紛紛震盪走跌，連帶影響大盤翻黑，高低...

陸客團來了！飯店、旅行社買盤一片火熱 觀光類股漲勢居冠

中國文化和旅遊部（文旅部）於今早公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，觀光股受激勵17日股價全面昂首，早盤有四檔...

台股封關日八成上漲機率 台股基金 ETF 穩健投資好選擇

根據群益投信統計資料顯示，台股近十年封關日當天上漲機率是八成，不過可能也因為封關在即，對於抱股過年投資人觀望氣氛濃厚，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。