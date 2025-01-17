陸客團來了！飯店、旅行社買盤一片火熱 觀光類股漲勢居冠

中國文化和旅遊部（文旅部）於今早公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，觀光股受激勵17日股價全面昂首，早盤有四檔個股股價衝上漲停，10餘檔觀光股漲幅超過半根停板，類股氣勢強勁，上市觀光類股指數一度來到116.35點，漲幅逾2.7%，漲幅居各上市櫃類股之冠。

陸客恢復赴台旅遊成為兩岸關係的焦點議題，大陸文化和旅遊部宣布，將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，以促進兩岸人員往來正常化、交流常態化，市場並傳出，當地正積極推動在農曆年前或3月開放，業者對此樂見並爭取參與首發團。此前，上海副市長華源在雙城論壇中表態支持，加上國台辦的積極研究，顯示恢復兩岸旅遊的努力正在加速推進。

觀光股中富野（2736）在飯店股中，因過去陸客占比最高，早盤即跳空上漲，並火速攻上漲停鎖住，委買高掛1700餘張，帶動六福（2705）、老爺知（5704）、夏都（2722）、寒舍（2739）股價同步勁揚，從度假型旅館到商務型五星酒店全面表態。旅行社股則是另一熱點，燦星旅（2719）攻上漲停鎖住，山富（2743）、五福（2745）直逼漲停價位，推升觀光股人氣爆棚。

法人表示，上海恢復團體旅遊的政策將率先激勵飯店股表現，未來若進一步放寬城市，則餐飲、零售也將雨露均霑。旅行社股則是想像空間大，隨著對岸釋善意，赴陸旅行團有機會邁向鬆綁。儘管目前兩岸旅遊復甦仍需觀察台灣政策的進一步回應，但福建、上海居民赴台團隊旅先行，為市場釋放積極信號，後續發展將是觀光產業的重要推力來源。