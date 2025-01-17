台股封關日八成上漲機率 台股基金 ETF 穩健投資好選擇

根據群益投信統計資料顯示，台股近十年封關日當天上漲機率是八成，不過可能也因為封關在即，對於抱股過年投資人觀望氣氛濃厚，所以當日平均漲幅僅0.12%；開紅盤機率也是八成，開紅盤當天平均漲幅達1.03%，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。法人表示，台股類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股基金或台股ETF來介入布局。

群益投信表示，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。農曆年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，大盤來到相對高檔，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，不妨以台股基金或台股ETF來介入布局。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，川普/馬斯克的灰犀牛效應正在發酵，展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，以台股而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。不過一樣是台股高息ETF，但選股邏輯的不同也會讓成分股各有千秋，之後表現出來的績效與息收將更是有很大的差異。台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現，台股高息ETF更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。