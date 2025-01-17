台積電開高20元領漲 台股開盤上漲165點

台股17日開盤指數為23,190.12點，上漲165.02點。台積電（2330）開盤價1,125元，上漲20元。

群益投顧表示，市場眾所關注的川普新政將登場，川普上任前後、近期估計市場將處觀察政策影響的方向摸索期。周四（16日）的黃仁勳、台積電(設備概念)等相關題材股強漲，但後續指數有震盪探低風險下，相關概念股上檔空間可能受壓縮。長假風險下，具備風險趨避(生技、殖利率與AR眼鏡概念等)相對值得留意。

操作題材可留意：

1.半導體設備股─台積電法說會釋出2025年資本支出預估380-420億美元，將挑戰歷史新高，高於預期的350億元。惟指數估區間偏弱，恐壓縮電子題材股發揮空間，個別設備股恐強弱分歧加大，可擇強守技術面應對。

2.黃仁勳來台，CPO概念飆漲─輝達執行長黃仁勳動作動見觀瞻，黃仁勳來台第一天行程便拜訪台積電與日月光集團子公司矽品，此行將聚焦輝達急欲加快時程的矽光子及CPO時程。市場傳輝達將於3月GTC大會推出CPO（光學共封裝）交換器新品。

周四美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,153.13點，下跌68.42點、跌幅0.16%；S&P500指數下跌0.21%；那斯達克指數下跌0.89%；費半指數上漲0.18%。台積電ADR漲3.86%，漲3.86%，報每股214.79美元，換算並折合台幣後為每股1,414.31元，較台北交易股票溢價率為27.99%。

蘋果股價重挫4%，是去年8月5日來最糟單日跌幅，研究公司Canalys的數據顯示，蘋果在2024年被競爭對手Vivo和華為超越，不再是中國大陸最大的智慧手機品牌。其他大型股方面，特斯拉重挫超過3%，輝達大跌近2%，Alphabet跌約1%。10年期公債殖利率尾盤下跌3.8個基點至4.615%，利率期貨定價顯示聯準會在5月會議上降息至少25個基點的可能性增加。

三大法人周四集中市場合計買賣超301.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超253.5億元，投信賣超41.4億元，自營商（自行買賣）買超50.4億元，自營商（避險）買超39.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加135口至12,137口，外資淨空單減少3,206口至36,211口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,570口至14,396口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在21,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85上升至0.97。VIX指數下降1.59至21.1。外資台指期買權淨金額0.2億元 ; 賣權淨金額0.51億元。整體選擇權籌碼面偏多。