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今年股市一定會崩盤！此話能信？老派：預測股市未來走向幾乎是不可能的

聯合新聞網／ 老派存股
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

你一定很好奇，我怎麼知道？

今年股市會崩盤！

其實，這可不是我說的，而是網路和新聞上那些專家們的預測...

那麼這些話能信嗎？

我印象很深刻，去年許多專家預測：

2024年將是股市的「9局下半場」

美股大盤會下跌23%，甚至高達60%

美國經濟將陷入蕭條

如今2024年結束了，然後呢...

這些事實告訴我們：預測股市未來走向，幾乎是不可能的事！

我無法保證2025年股市不會大跌...但我知道，最重要的不是試圖預測市場，而是待在市場中，進行長期投資。

如果你輕信那些預測，選擇退出市場，那麼你將痛失資產增值的機會！

◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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