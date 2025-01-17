今年股市一定會崩盤！此話能信？老派：預測股市未來走向幾乎是不可能的
你一定很好奇，我怎麼知道？
今年股市會崩盤！
其實，這可不是我說的，而是網路和新聞上那些專家們的預測...
那麼這些話能信嗎？
我印象很深刻，去年許多專家預測：
2024年將是股市的「9局下半場」
美國經濟將陷入蕭條
如今2024年結束了，然後呢...
這些事實告訴我們：預測股市未來走向，幾乎是不可能的事！
我無法保證2025年股市不會大跌...但我知道，最重要的不是試圖預測市場，而是待在市場中，進行長期投資。
如果你輕信那些預測，選擇退出市場，那麼你將痛失資產增值的機會！
◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言