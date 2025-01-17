台積電（2330）十年股價破3000元？ 夏綠蒂：有把握三年內1500元

＊原文發文時間為1月16日

今天跟朋友聊天，他有聽到有其他高手預測台積電（2330）股價10年可達3000元，問我怎麼看？

我看不了這麼遠，但3年台積電股價1500元我覺得把有把握的。

以台積電成長股，以歷史合理偏貴的本益比倍數25倍計算，當EPS達60元，股價就是1500元。

台積電2024年獲利破上兆，每股盈餘45元，隨著AI帶來的營收不斷成長，EPS 60元應該就在不遠處了。

台積電在2025年第一季的法人說明會重點摘要：

營收預測

台積電預估2025年第一季的美元營收將落在250億至258億美元之間，季減5.5%。這與市場預期相符，主要受手機淡季的影響，但AI晶片需求強勁抵銷了部分影響。

毛利率和營益率

預估第一季的毛利率將在57%至59%之間，營益率則在46.5%至48.5%之間。

全年展望

台積電董事長魏哲家表示，2025年仍將是強勁成長的一年，全年美元營收預計成長24%至26%。這主要受惠於AI需求的持續增長以及公司在先進製程和封裝技術上的領先地位。

台積電預計2025年的資本支出將創新高，達到380億至420億美元，以支持客戶成長和產能擴充。

AI需求

魏哲家強調，AI需求依舊強勁，AI加速器營收在2024年成長超過2倍後，2025年可望再倍增。

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