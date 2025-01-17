台股外資回頭 狂敲權王 法人預期封關前維持震盪格局

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
外資16日在台股期現貨同步偏多操作，並砸142.5億元狂敲台積電。聯合報系資料照
外資16日在台股期現貨同步偏多操作，並砸142.5億元狂敲台積電。聯合報系資料照

美債殖利率回檔，外資昨（16）日在台股期現貨同步偏多操作，並砸142.5億元狂敲台積電（2330），帶動股價漲40元收1,105元，領軍人工智慧（AI）概念股強攻，大盤指數報復性反彈，終場大漲510點收23,025點，重返23,000點及半年線、季線及5日線等關卡。

三大法人單日買超301.6億元，其中，外資買超253.5億元，終止連六賣，元月以來累計賣超收斂至888.4億元。外資在台指期留倉淨空單減少3,206口，降至36,211口，為近七日最低，避險情緒略有降溫。

外資近日買賣超 圖／經濟日報提供
外資近日買賣超 圖／經濟日報提供

投信賣超41.4億元，終止連三買，元月累計再度轉為賣超38.5億元；自營商買超89.5億元，終止連六賣；八大公股行庫逢高調節85.7億元，終止連六買。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，受惠外資買盤回流、丙種賣壓告一段落、台積電（2330）法說大釋利多、人工智慧（AI）需求仍佳，台股在封關前可望偏多震盪，類股持續良性輪動，建議逢低分批布局。

美國最新核心消費者物價指數（CPI）數據意外低於預期，10年期美債殖利率自高檔拉回，美股四大指數周三全面收高，大型科技股攜手反彈，激勵台股昨日開高走高，擺脫近日頹勢，成交量增至3,422億元。

盤面上漲家數高達八成，權值股普遍收漲，台積電、鴻海、聯發科、台達電、日月光投控、緯穎等漲幅達1.4%至3.7%不等。

強勢族群主要反映台積電法說、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台等利多題材，以矽光子、電力備援電池模組（BBU）、機器人、半導體設備與材料等表現最為強勢，聯亞、上詮、興能高、和椿、萬潤、精材等多檔個股均攻上漲停。

法人認為，就技術面來看，大盤昨日最後漲幅收斂，未能收在10日線、月線形成的糾結區以上，但盤中高點23,147點已突破13日帶量長黑高點23,070點，顯示技術面已化解本波跌勢，預料在台積電領漲下，今日有機會持續走高，短線上檔將挑戰9日黑K高點23,463點，進而向元月高點23,943點靠攏。

台積電 外資

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