AWS Trainium2拉貨強勁 法人點名看好兩檔 PCB 供應鏈

印刷電路板（PCB）族群上月營收表現分歧，其中，伺服器、網通、手機相關個股持平至符合預期，車用及載板個股則低於預期，法人認為，AWS Trainium2伺服器及800G交換機近期具高能見度，點名台光電（2383）、金像電（2368）將大幅受惠。

投顧法人分析，拜AWS Trainium2伺服器、800G交換機拉貨，台光電、金像電去年12月營收分別月增1.2%、12.7%，年增49%、39%，同步改寫歷史新高，第4季營收雙雙超標。

通用型伺服器動能微幅季減，加上輝達H系列伺服器出貨減緩、GB200初期小量生產，聯茂、台燿、健鼎等上季營收分別季減3.8%、4.7%、3.6%，營收達成率略低於原先預期。

至於欣興、南電、景碩等IC載板廠去年第4季營收表現低於預期；臻鼎、華通等手機相關廠上季營收符合預期；台郡、敬鵬、定穎投控則低於預期。

近期Prismark預估2023至2028年伺服器PCB產值年複合成長率由11.6%上調至13.6%，其中，人工智慧（AI）伺服器產值複合成長率由32.5%上修至40.2%。

法人評估，Trainium2 伺服器去年第4季至今年第2季PCB季出貨量分別為為5至6萬片、18至20萬片、25至30萬片，呈逐季成長態勢，可望帶動台光電、金像電等供應鏈營收上調，單季營收占比達雙位數以上，將為最大受惠者。