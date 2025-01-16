匯豐、瑞穗證券第一時間出報告 重申對台積電強烈信心

地表最強晶圓代工龍頭台積電（2330）16日召開法人說明會，外資券商繃緊神經仔細聆聽後，匯豐、瑞穗證券火速在晚間推出熱騰騰報告，重申對台積電強烈信心；兩大券商同步給予買進評級，匯豐訂下1,500元目標價，瑞穗則是1,360元，均高於台積電16日收盤價1,105元。

在報告中，匯豐、瑞穗證券雙雙按讚台積電預估今年資本支出380~420億美元優於預期，此外，瑞穗並指台積電營收預估值優於預期。

台積電16日公布去年第4季財報及今年第1季財測目標，第4季每股純益14.45元，創單季獲利新高，預估今年第1季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%。

台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，因而備受全球投資圈注目。台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。

台積電法說會，董事長魏哲家表示，2025年還會是台積電強勁成長的一年，預估今年美元營收將成長將近24~26%，未來五年年複合成長率20%。

魏哲家預期，今年半導體產業庫存將回到較健康狀態，預估半導體產業產值將年增約1成，台積電基於客戶對AI的強勁需求，其他終端市場溫和復甦，今年營收將成長近兩成。

至於代表對半導體景氣榮枯的重要指標--資本支出方面，台積電2025年的資本支出預估將介於380億美元到420億美元之間，將挑戰歷史新高，平均400億美元。

台積電公布2024年資本支出實際運用297.6億美元，較原本預估的略高於300億美元低；台積電2024年前三季資本支出實際動用185.3億美元，第4季資本支出約112.3億美元。