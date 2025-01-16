快訊

真的叫Switch 2！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大

獨／啪沒了！人潮爆滿逢甲夜市行告吹 黃仁勳原定要去這8間店

黃麟凱今晚槍決 司改會北監外疾呼「拒政治判斷」：有權提非常上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩：MCU受惠於邊緣AI發展 看好兩檔概念股優於大盤

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，邊緣人工智慧（AI）持續發展，有利於微控制器（MCU）產業。在台股中，大摩維持新唐（4919）的「優於大盤」評等及目標價115元；研華（2395）也是維持「優於大盤」評等及目標價395元。

大摩指出，中國大陸在元月初推出消費電子補助計畫，但供應鏈已回補了一部分的庫存，因此相關股價短期內也會比較平淡。長期來看，MCU概念股仍受惠於邊緣AI。

大摩指出，現貨價格在12月小幅上漲之後，1月的初步現貨價持平，因為終端客戶已為春節銷售準備了一些庫存。中國大陸今年初的補貼措施有利於終端需求，但去年底市場已討論全國性的補貼計畫，因此供應鏈已開始回補庫存，以滿足需求。

大摩表示，就算終端需求良好，但元月的現貨價仍無法提升。此外，即使需求持續改善，但整體供給仍超過需求。到去年第3季，生產商的庫存天數仍持續上揚，至少是十多年來的新高。

另外，主要MCU公司的資本支出在連續三年的至少兩位數強勁成長之後，去年資本支出不增反減，預估比2023年縮水16%，要到2025年才可望重回正成長，預估年增6%。

大摩指出，今年美國消費電子展（CES）的重點似乎是AI驅動的消費電子產品創新，適用於醫療、數位醫療保健、量子等應用。長期來看，邊緣AI提供長期發展機會。

在相關台廠中，大摩看好新唐，基於新的遠端管理晶片（BMC）專案，加上中國大陸的MCU市場觸底。研華去年第4季營收也出現觸底反彈的跡象，年增率已恢復正成長。大摩認為，研華將受惠於物聯網（IoT）的長線利多趨勢，也將得益於邊緣AI產生的新商機。

AI 大摩

延伸閱讀

技嘉首季看旺 大摩按讚

2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

大摩：飲料OEM廠在東協成長空間大 宏全上看187元

台積電法說會將到 大摩推演三情境及對股價的影響

相關新聞

外資買超253億元 買超前三名竟全是這類股、還大買台積電

台股16日上漲510.53點，收在23,025.1點，三大法人僅投信賣超，外資則是轉賣為買，買超253.52億元，統計外...

台股封關在即 參與美股注意三重點

農曆新年將至，台股將於1月22日交易結束後封關，根據統計，過去20個（2005年~2024年）台股封關日中有17次大盤收...

黃仁勳來台 機器人也跟著衝…這兩檔急拉漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午來台，將與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，除了CoWoS概念股大漲外，機...

台股上漲510點 三大法人買超297億元

台股16日反彈大漲，收在23,025.1點，上漲510.53點，漲幅2.27%，成交量3,330.92億元，三大法人買超...

大摩：MCU受惠於邊緣AI發展 看好兩檔概念股優於大盤

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，邊緣人工智慧（AI）持續發展，有利於微控制器（MCU）產業。在台股中，大摩維持新唐（...

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

台股16日勁揚，早盤以22817.52點開出，終場收23025.10點，上漲510.53點，漲幅2.27%，成交量333...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。