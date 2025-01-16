就市論勢／AWS、無人機供應鏈 吸睛

盤勢分析

川普就任前夕，市場持股信心不足，大盤容易受到消息面影響出現震盪。美國上周公布的就業數據優於預期，聯準會1月降息機率渺茫，市場預期2025年降息次數恐減少，股市期待的資金寬鬆行情落空。

近期外資與投信站在賣方的時間居多，顯示投資信心不穩，由於川普就任後市場將陸續反映其政策方向與內容，預期直到2月全球股市仍會處於震盪整理格局。

不過，美國經濟表現強韌，良好的基本面有助提供股市支撐，因此回檔時可買進長期趨勢看好類股，建議以分批布局策略，降低短線波動風險。

投資建議

近期輝達傳出GB200遭客戶砍單消息，原先預估今年5萬櫃的出貨量可能縮減至2萬櫃，無論是產品效能不佳或是過熱等問題導致，反映出的是市場需求不如預期，由於輝達下一代產品GB300最快要到今年第4季才能出貨，接下來的三個季度將出現空窗期，受此消息影響，AI相關如設備廠商近期股價均出現評價下修情形。

不過，AI相關應用持續推出，包括車用及機器人等仍是市場關注焦點，長期成長前景持續看好。短期內看好族群為今年第1季增加訂單的AWS，包括其自研晶片等相關供應鏈均可受惠。此外，規模較小的題材如CPO、機器人與無人機等亦可望持續吸引市場關注。