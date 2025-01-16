外資買超253億元 買超前三名竟全是這類股、還大買台積電
台股16日上漲510.53點，收在23,025.1點，三大法人僅投信賣超，外資則是轉賣為買，買超253.52億元，統計外資買賣超個股發現，買超前三名清一色是金融股，買超新光金（2888）35,611張最多，另外， 台積電（2330）也獲外資買超12,938張；外資賣超個股冠軍則是群創（3481）。
台股16日開高走高，站上23,000點，盤中一度拉升至23,147.69點，站上月線， 終場以23,025.1點收盤，收復半年線、季線及5日線，漲幅2.27%，三大法人買超297.8億元，包括外資買超253.52億元，投信賣超45.28億元，自營商買超（合計）89.55億元，其中自營商（自行買賣）買超50.4億元，自營商（避險）買超39.15億元。
台積電盤後將召開法說會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加矽品新廠開幕，台積電跳空大漲，一度衝達1,115元，終場收1,105元，上漲40元，漲幅3.76%，日月光投控（3711）上漲逾2%，收在165元。
統計外資買超前十大個股依序是新光金、玉山金（2884）、中信金（2891）、光寶科（2301）、台積電、第一金（2892）、復華富時不動產（00712）、南亞科（2408）、緯創（3231）、富邦金（2881）等；買超前十名中，金融股占5檔，買超新光金35,611張最多，其次是買超玉山金16,332張。
台積電法說會在16日盤後登場，股價開高走高，大漲收盤，外資轉為買超12,938張，終止連七賣，投信賣超1,819張，自營商買超1,493張，三大法人合計買超12,612張。
統計外資賣超前十大個股依序是群創、廣達（2382）、華航（2610）、元大高股息（0056）、友達（2409）、陽明海運（2609）、元大台灣50（0050）、富采（3714）、亞光（3019）、金寶（2312）等。
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