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台股封關在即 參與美股注意三重點

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台股封關在即，投資人仍可持續關注美股。圖/口袋證券提供
台股封關在即，投資人仍可持續關注美股。圖/口袋證券提供

農曆新年將至，台股將於1月22日交易結束後封關，根據統計，過去20個（2005年~2024年）台股封關日中有17次大盤收紅，約85%，春節期間美股交易不打烊，投資人可掌握美股投資機會，預先規劃布局台股紅盤行情。

口袋證券提醒，春節參與美股有三項重點事項：

1. 參與美股市場、觀察ADR行情變化：金蛇年春節假期多達9天，期間共有5個交易日，投資人不僅可持續參與美股投資，還可掌握聯電（2303）、台積電（2330）、日月光（3711）等ADR行情變化，提前規劃金蛇年台股開紅盤行情操作策略。

2. 關注美國總經數據：美國總體經濟數據牽動股市行情，美國最新公布2024年12月生產者物價指數（PPI）月增率 0.2%、年增率3.3%。口袋證券指出，台股開紅盤當周五（2/7）將公布美國非農就業報告（NFP）。

3. 注意外幣帳戶餘額：口袋證券提醒，春節期間換匯不便，若外幣帳戶餘額不足，將嚴重影響投資人美股布局靈活性。口袋證券的口袋錢包服務可一併解決外幣餘額不足以及換匯的問題，在春節期間交易美股，可以直接使用口袋錢包中的台幣進行圈存、交易，無須擔心美金不足與換匯不便。

台股 美股

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