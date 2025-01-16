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AWS ASIC需求穩健 法人點名這幾檔將受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

本土法人表示，GPU供應鏈營收可能季減，主因NVIDIA HGX GPU進入產品轉換期，而GB200機櫃首季出貨量仍較低，預計第2季才較為放量。此外，美國最近公布新AI GPU管制，將拖累AI GPU需求，目前僅AWS ASIC需求較為穩健，其中緯穎（6669）、智邦（2345）、台光電（2383）與金像電（2368）有望因此受惠。

法人指出，預期2025年全球伺服器需求將年增10%，動能來自通用型伺服器復甦、AI 伺服器採用提高。去年第3季以來自建伺服器出貨量增幅優於整體伺服器市場，預估趨勢將延續至今年，主因AI需求強勁，由CSP業者資本支出大幅擴張帶動。

另外，法人認為，隨CoWoS產能擴充，預估2023年至2025年AI訓練用伺服器出貨量年複合成長率達154%，因平均售價高，AI伺服器2024與2025年將分別占整體伺服器市場產值61%與77%，前四大CSP廠商為AI伺服器主要購買者，2024年占AI伺服器出貨量55%至60%，2025年約占GB200出貨量75%。

AI 伺服器

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