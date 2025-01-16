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台股上漲510點 三大法人買超297億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股16日反彈大漲，收在23,025.1點，上漲510.53點，漲幅2.27%，成交量3,330.92億元，三大法人買超297.8億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超253.52億元，投信賣超45.28億元，自營商買超（合計）89.55億元，其中自營商（自行買賣）買超50.4億元，自營商（避險）買超39.15億元。

台積電（2330）16日舉辦法說會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也來台參加矽品新廠開幕典禮，台積電跳空大漲，收1,105元，漲幅3.76%，日月光投控（3711）上漲逾2%，收165元，精材（3374）則漲停至232.5元。矽光子/CPO概念股多檔攻上漲停板，上詮（3363）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、IET-KY（4971）、立碁（8111）、汎銓（6830）、惠特（6706）等都亮燈漲停。CoWoS相關設備股萬潤（6187）漲停板，辛耘（3583）、迅得（6438）、弘塑（3131）漲幅逾7%。

漲停 自營商

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