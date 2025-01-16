黃仁勳來台 機器人也跟著衝…這兩檔急拉漲停

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經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午來台。記者吳康瑋／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午來台。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午來台，將與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，除了CoWoS概念股大漲外，機器人族群也走強，和椿（6215）、IKKA-KY（2250）攻上漲停板，穎漢（4562）漲幅逾7%，台灣精銳（4583）、聰泰（5474）漲幅逾6%，上銀（2049）上漲逾5%，鴻準（2354）、廣明（6188）漲幅3~4%。

日月光投控（3711）旗下矽品潭子新廠16日下午開幕，輝達執行長黃仁勳成為揭牌特別來賓，此次是第一次親自來台拜訪日月光集團台灣廠區，CoWoS相關概念股受激勵大漲，但機器人概念股也不落人後，一齊跟進大漲。其中和椿、IKKA股價急拉漲停鎖死，穎漢、慧友（5484）、台灣精銳、上銀等漲幅都超過5%。

法人表示，協作機器人、人形機器需要更多氣動元件、線性滑軌等零組件，讓機器人得以做出更細膩的動作。根據研調機構IEK報告，2030年製造業人形機器人市場規模將達237億美元，且至2035年，將再增長四倍至1,071億元，長線發展空間巨大。

和椿從事代理機器人相關零組件，提供關鍵零組件整合服務，並自製自動化控制系統中的運動控制卡、多軸運動控制系統、機械手臂控制器，應用於各產業自動化生產設備。和椿科技新成立「機器人應用研發中心」，也發展auro solutions機器人自動化子品牌，積極整合相關協作機器人、AMR、無人搬運車、無人叉車、樓宇清潔機器人等產品的整合應用技術。

和椿12月營收2億元，年增163.74%，去年全年營收16.62億元，年增率69.08%。第3季毛利率30.87%，連兩季成長，較去年同期微增，營益率也逐季走高，並較去年同期由虧轉盈，大增12.02個百分點，每股純益0.51元，累計前三季EPS 1.52元。

機器人減速器技術過去多由日系廠商把持，IKKA利用本身為日本公司優勢，IKKA計劃與日本多家生產機器人相關零件企業合作，發展機器人減速器齒輪。

IKKA上半年車用占比63.2%、智能生活（主要客戶為日本衛浴大廠TOTO，還有無人機零件、智能鎖零件等）16.8%、電動工具2.6%、其他（含OA相關與模具等）17.2%。未來兩年車用專案包括次世代電動滑門系統零組件、剎車系統零件、繼電盒零件等，以及電動車用冷卻模組零件、先進駕駛感應模組零件等。

日本 機器人

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