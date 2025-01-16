快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股16日勁揚，早盤以22817.52點開出，終場收23025.10點，上漲510.53點，漲幅2.27%，成交量3330.9億元。櫃買則收249.57點，上漲4.83點。台積電（2330）終場收1105元，上漲40元。

盤面上以類股來看，半導體、電子零組件、電機機械、居家生活、其他電子、電腦周邊、運動休閒、其他等表現較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、聯鈞（3450）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、華星光（4979）、波若威（3163）、緯穎（6669）、祥碩（5269）、精材（3374）、亞光（3019）、台光電（2383）、興能高（6558）、聯亞（3081）、台達電（2308）、大立光（3008）、奇鋐（3017）等。

而量大下跌的則有，長榮（2603）、陽明（2609）、台塑（1301）、神達（3706）、聯詠（3034）、萬海（2615）等。

統一投顧表示，美國昨晚公布2024年12月核心CPI低於預期，緩和市場對通膨升溫的擔憂，美債殖利率下跌，有利風險性資產。台股昨日再度失守半年線，短線技術面仍待整理，後續觀察外資期貨空單及成交量變化。今日台積電法說會，市場寄望法說會能捎來預期外的正面利多，另外黃仁勳來台將陸續拜訪供應鏈，以及科技大廠尾牙行情等題材，皆有利相關個股多方輪動。

另外，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件、AI概念、消費電子新品及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

半導體 台積電 台股 法說會 黃仁勳

延伸閱讀

晶片王者 聯發科

謝金河：在巨變中尋找投資線索

黃仁勳傳揭秘！曝台積電輝達合作緣起 張忠謀的首次通話

黃仁勳今抵台！行程緊湊 拜會台積電訪矽品、明主持尾牙

相關新聞

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

台股16日勁揚，早盤以22817.52點開出，終場收23025.10點，上漲510.53點，漲幅2.27%，成交量333...

黃仁勳為CoWoS 站台 台積電、日月光投控跳空大漲

輝達執行長黃仁勳16日將成為日月光投控（3711）旗下矽品潭子新廠開幕式的揭牌特別來賓，黃仁勳在矽品新廠開幕典禮公開現身...

併購交易活絡 可望推升美國小型股

過去一年多來，全球資本市場的企業併購活動面臨一些瓶頸，主要的原因之一為緊縮的貨幣政策讓企業裹足不前。然而，隨著聯準會及各...

台積電上漲35元 台股漲逾400點23000點關卡震盪

台積電今天下午將舉行法人說明會，台股受美股強漲激勵，今天跳空開高，加上矽光子（CPO）概念股、原物料族群股價表現亮眼，盤...

外資估CPO年複合成長率可達逾170% 上詮、聯亞強鎖漲停

台股16日反彈大漲超過400點，族群中矽光子/CPO概念股漲勢最強，美系外資釋出報告，預估至2030年CPO市場規模年複...

台積電股價彈升35元 市值攀高至28.52兆元

台積電法人說明會將於今天下午登場，隨著美股大漲，台積電股價展開強勁反彈，早盤達1100元，上漲35元，市值回升至新台幣2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。