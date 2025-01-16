台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

台股16日勁揚，早盤以22817.52點開出，終場收23025.10點，上漲510.53點，漲幅2.27%，成交量3330.9億元。櫃買則收249.57點，上漲4.83點。台積電（2330）終場收1105元，上漲40元。

盤面上以類股來看，半導體、電子零組件、電機機械、居家生活、其他電子、電腦周邊、運動休閒、其他等表現較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、聯鈞（3450）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、華星光（4979）、波若威（3163）、緯穎（6669）、祥碩（5269）、精材（3374）、亞光（3019）、台光電（2383）、興能高（6558）、聯亞（3081）、台達電（2308）、大立光（3008）、奇鋐（3017）等。

而量大下跌的則有，長榮（2603）、陽明（2609）、台塑（1301）、神達（3706）、聯詠（3034）、萬海（2615）等。

統一投顧表示，美國昨晚公布2024年12月核心CPI低於預期，緩和市場對通膨升溫的擔憂，美債殖利率下跌，有利風險性資產。台股昨日再度失守半年線，短線技術面仍待整理，後續觀察外資期貨空單及成交量變化。今日台積電法說會，市場寄望法說會能捎來預期外的正面利多，另外黃仁勳來台將陸續拜訪供應鏈，以及科技大廠尾牙行情等題材，皆有利相關個股多方輪動。

另外，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件、AI概念、消費電子新品及高殖利率的營建及壽險等族群為主。