併購交易活絡 可望推升美國小型股
過去一年多來，全球資本市場的企業併購活動面臨一些瓶頸，主要的原因之一為緊縮的貨幣政策讓企業裹足不前。然而，隨著聯準會及各國央行開始降息，新一代科技對產業的顛覆，以及企業希望透過併購進行轉型，企業併購的活動將有所提升。根據高盛證券的報告顯示，雖然2024年面臨美國總統大選帶來的波動及上半年的高利率環境，然而2024年整體併購交易活動依然增加約10%，展望2025年，即使面對關稅和地緣政治等「已知未知數」，隨著利率下滑，預計企業併購活動仍將有顯著的成長潛力。
富蘭克林證券投顧表示，併購活動是一直是美國小型股的潛在推動力，因為這些小型企業可能擁有創新技術、獨特產品或進入新市場的機會。根據摩根大通的統計，自1996年以來，在任何一年，美國超過90%的併購交易都牽涉到中小型公司被併購，而且被併購的企業平均溢價率超過40%。預計2025年主要的併購標的也將以市值低於10億美元以下的中小企業為主，使小型股市場更加活絡。
富蘭克林證券投顧表示，根據過去的統計，美國企業併購案增加時期，小型股表現明顯比併購案減少時期強勁。以羅素2000指數為例，在併購案增加的時期，平均年度報酬率為17.03%；然而，在併購案減少的時期，平均報酬率則為3.52%。除了因為被併購的目標通常為小型企業之外，另一個原因在於併購活動的增加通常被視為市場信心的指標，因為企業願意投入資金進行併購，代表它們對未來的經濟前景持樂觀態度。這種信心也會傳遞到整體小型股市場，推動投資者對小型股的需求，進而提升其表現。
富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，其實利率下滑的重要性不及利率的正常化。過去幾年利率上升速度很快，現在的利率水準和變化速度更接近長期歷史平均。當然，降息確實會帶來短暫的提振，但這並不令人驚訝，因為市場已經預期會降息，而未來較低的利率可能有利於併購活動，因為許多潛在買家都是等聯準會降息後才會進行收購，而許多小型公司往往有合併的動能，因此接下來可能會看到更多的戰略性併購。
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