快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

併購交易活絡 可望推升美國小型股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股示意圖。(路透)
美股示意圖。(路透)

過去一年多來，全球資本市場的企業併購活動面臨一些瓶頸，主要的原因之一為緊縮的貨幣政策讓企業裹足不前。然而，隨著聯準會及各國央行開始降息，新一代科技對產業的顛覆，以及企業希望透過併購進行轉型，企業併購的活動將有所提升。根據高盛證券的報告顯示，雖然2024年面臨美國總統大選帶來的波動及上半年的高利率環境，然而2024年整體併購交易活動依然增加約10%，展望2025年，即使面對關稅和地緣政治等「已知未知數」，隨著利率下滑，預計企業併購活動仍將有顯著的成長潛力。

富蘭克林證券投顧表示，併購活動是一直是美國小型股的潛在推動力，因為這些小型企業可能擁有創新技術、獨特產品或進入新市場的機會。根據摩根大通的統計，自1996年以來，在任何一年，美國超過90%的併購交易都牽涉到中小型公司被併購，而且被併購的企業平均溢價率超過40%。預計2025年主要的併購標的也將以市值低於10億美元以下的中小企業為主，使小型股市場更加活絡。

富蘭克林證券投顧表示，根據過去的統計，美國企業併購案增加時期，小型股表現明顯比併購案減少時期強勁。以羅素2000指數為例，在併購案增加的時期，平均年度報酬率為17.03%；然而，在併購案減少的時期，平均報酬率則為3.52%。除了因為被併購的目標通常為小型企業之外，另一個原因在於併購活動的增加通常被視為市場信心的指標，因為企業願意投入資金進行併購，代表它們對未來的經濟前景持樂觀態度。這種信心也會傳遞到整體小型股市場，推動投資者對小型股的需求，進而提升其表現。

富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，其實利率下滑的重要性不及利率的正常化。過去幾年利率上升速度很快，現在的利率水準和變化速度更接近長期歷史平均。當然，降息確實會帶來短暫的提振，但這並不令人驚訝，因為市場已經預期會降息，而未來較低的利率可能有利於併購活動，因為許多潛在買家都是等聯準會降息後才會進行收購，而許多小型公司往往有合併的動能，因此接下來可能會看到更多的戰略性併購。

美國小型企業的併購案件平均占比及溢價率。(資料來源: 摩根大通，The Smid View)
美國小型企業的併購案件平均占比及溢價率。(資料來源: 摩根大通，The Smid View)

併購 溢價 美國 聯準會 資本市場 降息

延伸閱讀

這些海外 ETF 受惠最深 美國金融業獲利前景佳、大陸兩新三穩激勵陸股

矽光子浪潮來襲─波若威

韓國瑜將率隊赴美慶賀川普就職 賴總統接見交付任務、強調團結

00687B、00679B長天期國債殖利率狂飆是聯準會「劇本」？ 伊森：降息放緩或暫時停止是現在需求

相關新聞

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

台股16日勁揚，早盤以22817.52點開出，終場收23025.10點，上漲510.53點，漲幅2.27%，成交量333...

黃仁勳為CoWoS 站台 台積電、日月光投控跳空大漲

輝達執行長黃仁勳16日將成為日月光投控（3711）旗下矽品潭子新廠開幕式的揭牌特別來賓，黃仁勳在矽品新廠開幕典禮公開現身...

併購交易活絡 可望推升美國小型股

過去一年多來，全球資本市場的企業併購活動面臨一些瓶頸，主要的原因之一為緊縮的貨幣政策讓企業裹足不前。然而，隨著聯準會及各...

台積電上漲35元 台股漲逾400點23000點關卡震盪

台積電今天下午將舉行法人說明會，台股受美股強漲激勵，今天跳空開高，加上矽光子（CPO）概念股、原物料族群股價表現亮眼，盤...

外資估CPO年複合成長率可達逾170% 上詮、聯亞強鎖漲停

台股16日反彈大漲超過400點，族群中矽光子/CPO概念股漲勢最強，美系外資釋出報告，預估至2030年CPO市場規模年複...

台積電股價彈升35元 市值攀高至28.52兆元

台積電法人說明會將於今天下午登場，隨著美股大漲，台積電股價展開強勁反彈，早盤達1100元，上漲35元，市值回升至新台幣2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。