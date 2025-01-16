併購交易活絡 可望推升美國小型股

過去一年多來，全球資本市場的企業併購活動面臨一些瓶頸，主要的原因之一為緊縮的貨幣政策讓企業裹足不前。然而，隨著聯準會及各國央行開始降息，新一代科技對產業的顛覆，以及企業希望透過併購進行轉型，企業併購的活動將有所提升。根據高盛證券的報告顯示，雖然2024年面臨美國總統大選帶來的波動及上半年的高利率環境，然而2024年整體併購交易活動依然增加約10%，展望2025年，即使面對關稅和地緣政治等「已知未知數」，隨著利率下滑，預計企業併購活動仍將有顯著的成長潛力。

富蘭克林證券投顧表示，併購活動是一直是美國小型股的潛在推動力，因為這些小型企業可能擁有創新技術、獨特產品或進入新市場的機會。根據摩根大通的統計，自1996年以來，在任何一年，美國超過90%的併購交易都牽涉到中小型公司被併購，而且被併購的企業平均溢價率超過40%。預計2025年主要的併購標的也將以市值低於10億美元以下的中小企業為主，使小型股市場更加活絡。

富蘭克林證券投顧表示，根據過去的統計，美國企業併購案增加時期，小型股表現明顯比併購案減少時期強勁。以羅素2000指數為例，在併購案增加的時期，平均年度報酬率為17.03%；然而，在併購案減少的時期，平均報酬率則為3.52%。除了因為被併購的目標通常為小型企業之外，另一個原因在於併購活動的增加通常被視為市場信心的指標，因為企業願意投入資金進行併購，代表它們對未來的經濟前景持樂觀態度。這種信心也會傳遞到整體小型股市場，推動投資者對小型股的需求，進而提升其表現。