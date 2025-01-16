黃仁勳為CoWoS 站台 台積電、日月光投控跳空大漲

輝達執行長黃仁勳16日將成為日月光投控（3711）旗下矽品潭子新廠開幕式的揭牌特別來賓，黃仁勳在矽品新廠開幕典禮公開現身，顯示先進封裝為黃仁勳此行與供應鏈交流的重點，台積電（2330）今跳空大漲逾4%，一度漲至1,115元，日月光投控也上漲約4%，相關設備股萬潤（6187）、迅得（6438）、辛耘（3583）、弘塑（3131）、志聖（2467）、均豪（5443）等也都大漲逾半根停板。

日月光投控15日證實黃仁勳將參與今天下午矽品台中潭科新廠開幕典禮，而今日上午有消息傳出，黃仁勳將率領輝達研發團隊私下拜會台積電，由台積電董事長魏哲家及領導研發和北美業務的共同營運長米玉傑，與副共同營運長張曉強等人負責接待，但未獲得證實。

業界指出，黃仁勳過往都是在國外和台灣封測廠接觸訂單等事宜，此次是第一次親自來台拜訪日月光集團台灣廠區，並與矽品董事長蔡祺文共同為新廠啟用揭牌，顯示輝達對台灣半導體夥伴的重視。

矽品除了是輝達指定先進封裝的外包供應商，近期也積極切入先進測試領域，目前已經有部分機台進駐，搶食晶圓測試與老化測試的相關訂單，期望爭取一條龍式的服務，有助日月光集團今年先進封測業績更上層樓。

黃仁勳到來以及昨日台積電ADR上漲2.66%，帶動台積電股價跳空大漲，領軍台股上攻，台積電並一度觸及1,115元，盤中漲幅超過4%。日月光投控也同步跳空走強，盤中漲幅逾4%，收復所有均線。相關先進封裝設備概念股也跟進大漲，萬潤漲停亮燈，迅得漲約8%，辛耘、弘塑、志聖、群翊都上漲逾5%。

法人分析，AI晶片需求暢旺，台積電的先進製程搭配CoWoS先進封裝供不應求，即便積極擴產仍無法即時滿足客戶需求。台積電法說會也在今日登場，系外資搶先出具報告大喊加碼評等，目標價維持上看1,388元，主要是認為客戶對台積電CoWoS先進封裝的總需求不變。