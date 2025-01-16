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台積電上漲35元 台股漲逾400點23000點關卡震盪
台積電今天下午將舉行法人說明會，台股受美股強漲激勵，今天跳空開高，加上矽光子（CPO）概念股、原物料族群股價表現亮眼，盤中指數上漲逾400點，在23000點關卡震盪。
截至10時20分，台股指數為22946.61點，上漲432.04點。電子股盤中上漲2.64%、金融股上漲0.87%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.65%。
權值股方面，台積電盤中上漲35元，多次挑戰1100元價位；鴻海股價早盤最高上漲5元至176元；聯發科盤中於1460元至1430元間震盪整理，漲幅逾2%。
矽光子概念股盤中表現強勢，包括聯亞、上詮分別以462元、325.5元攻上漲停；弘凱、環宇-KY中場也攻上漲停49.65元及139.5元，聯鈞、訊芯-KY、波若威均漲逾8%。
原物料概念股方面，塑化股台聚、台塑化、台化皆上漲逾1%；另外大成鋼也上漲逾1%。
資深分析師王兆立向中央社記者表示，今天台股大漲400點，主要因美股反彈，台積電下午法說會，市場預期應有不錯展望，除了台積電今天股價出現反彈外，相關供應鏈概念股也表現不錯；另外，跌深股票如台塑集團、記憶體相關概念股也都反彈。
他認為，近期盤勢震盪大，後續量能需要補量才會再度站上23000點。
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