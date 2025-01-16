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外資估 CPO 年複合成長率可達逾170% 上詮、聯亞強鎖漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股16日反彈大漲超過400點，族群中矽光子/CPO概念股漲勢最強，美系外資釋出報告，預估至2030年CPO市場規模年複合成長率（CAGR）將達逾170%，並點名上詮（3363）、聯亞（3081）、全新（2455）等公司，上詮今再度攻上漲停至325.5元，再刷歷史新高；聯亞也急拉至漲停462元，訊芯-KY（6451）盤中漲逾8%，華星光（4979）、聯鈞（3450）、波若威（3163）漲幅約7%。

分析師指出，CPO具備AI數據中心的傳輸潛力，預估從2023至2030年，CPO市場規模將由800萬美元激增至93億美元，CAGR高達172%，其中NVIDIA（輝達） Rubin與NVL伺服器機架系統預計2027年將占全球CPO需求的75%。

美系外資列出幾檔將受惠的台系供應鏈，包括上詮、日月光投控（3711）、台積電（2330）等，而上詮將成為光纖陣列元件（FAU）及相關服務的主要來源，因此給予上詮「優於大盤」評級，不過聯亞矽光子外延晶片、全新與日本客戶合作的矽光子項目僅獲得「中立」評級。

美系外資看好矽光子/CPO未來的成長動能強勁，帶動概念股持續走強，上詮無懼遭處置20分鐘分盤交易，今再拉出第二根漲停，聯亞則剛處置結束，隨即噴出大漲亮燈，聯鈞、華星光、波若威、訊芯、全新盤中大漲逾8%，眾達-KY（4977）、光聖（6442）、汎銓（6830）漲幅逾6%。

上詮去年12月營收1.07億元，月減28.34%，年減8.63%，去年全年營收13.63億元，年增7.24%。

上詮先前因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告自結2024年11月稅前淨損收斂至500萬元，每股淨損0.05元，累計10、11月稅後淨損2,400萬元，每股淨損0.24元。加計去年前三季累計EPS虧損0.17元，2024年1~11月總共虧損0.41元。

上詮指出，2025年高階資料中心將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，公司已掌握核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。

光纖 聯亞

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