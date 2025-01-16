台積電法說會今登場！股價開高30元 台股早盤一度站上23,000點

台股16日開盤指數為22,817.52點，上漲302.95點，早盤一度漲逾400點，高點至23,002點。台積電（2330）開盤價1,095元，上漲30元。

群益投顧表示，大盤指數未延續漲勢，反跌破前日低點並失守半年線；美股周三（15日）強彈有利短多表現，惟短線技術面偏弱待扭轉，先以反彈之。適度技術面搶短操作因應，關注台積電法說會後續表現。

操作題材可留意：

1.市場通膨預期攀升，原物料股有機可趁─拜登宣布擴大對俄羅斯原油出口制裁，川普即將重返白宮，其所承諾的關稅政策加劇通膨擔憂，國際油價昨日登上近五個月新高，大阪橡膠期貨本周創近五周新高，鐵礦砂報價也改寫近一周新高，塑化、鋼鐵、橡膠等原物料股獲短多資金進駐。

2.AI眼鏡潛力受期待，概念股續輪動表現─Meta與Ray-Ban合作的AI智慧眼鏡獲正面反應，證實AI眼鏡的市場潛力；上AI技術加速發展，帶動業界積極投入腳步，CES 2025有多款AI眼鏡新品現身，市場對VR裝置的關注反減少，穿戴輕盈且移動性佳的AI眼鏡潛力受期待，概念股持續輪動表現。

周三美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,221.55點，上漲703.27點、漲幅1.65%；S&P500指數上漲1.83%；那斯達克指數上漲2.45；費半指數上漲2.13%。台積電ADR漲2.6%，報每股206.80美元，換算並折合台幣後為每股1,365.83元，較台北交易股票溢價率為28.25%。

美國12月核心通膨數據低於預期，強化華爾街押注聯準會今年繼續降息，刺激股市反彈和債券殖利率大跌。此外，美國主要銀行的穩健獲利也帶動漲勢。美國12月核心通膨數據低於預期，讓華爾街鬆一口氣，強化押注聯準會今年繼續降息，刺激了股市反彈和債券殖利率大跌。此外，美國主要銀行的穩健獲利也帶動漲勢。

三大法人周集中市場合計賣超358.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超295.8億元，投信買超13.4億元，自營商（自行買賣）賣超10.9億元，自營商（避險）賣超65.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,897口至12,002口，外資淨空單減少3,017口至39,417口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,097口至12,826口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.74上升至0.85。VIX指數上升0.48至22.69。外資台指期買權淨金額0.12億元 ; 賣權淨金額0.98億元。整體選擇權籌碼面中性。