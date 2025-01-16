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美股強漲 台股聚焦黃仁勳來台與台積電法說會

中央社／ 台北16日電
黃仁勳今天將到台中市的消息與台積電下午的法說會同樣受到市場關注，街口投信表示，市場投資人也將關注台積電財報，以了解半導體景氣以及AI所帶動的正向動能是否能延續。中央社
黃仁勳今天將到台中市的消息與台積電下午的法說會同樣受到市場關注，街口投信表示，市場投資人也將關注台積電財報，以了解半導體景氣以及AI所帶動的正向動能是否能延續。中央社

美股主要指數15日收紅，那指漲逾2.4%。黃仁勳今天將到台中市的消息與台積電下午的法說會同樣受到市場關注，街口投信表示，市場投資人也將關注台積電財報，以了解半導體景氣以及AI所帶動的正向動能是否能延續。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日將與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌。矽品指出，這展現與輝達雙方密切合作的關係，共創人工智慧（AI）晶片的新時代。

凱基投顧表示，14日、15日台股成交金額萎縮至新台幣3000億元以下，封關前市場或將進入觀望，今天台積電法說若無太大驚喜或意外，預料近期台股可能將呈現整理格局。

美股美國去年12月核心消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，加上美國數家大型銀行財報表現亮眼，美股主要指數15日收紅。道瓊工業指數上漲703.27點，收報43221.55點；標普500指數上揚107.00點，收在5949.91點；那斯達克指數勁揚466.84點，收19511.23點；費城半導體指數揚升107.71點，收5153.67點。

15日三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超359.87億元；其中，自營商賣超76.82億元，投信買超12.24億元，外資及陸資賣超295.29億元。

觀察外資15日在個股布局方面，外資賣超前3名包括鴻海1萬7718張、廣達1萬3728張，以及聯電1萬2047張。外資今天減碼台積電1萬1693張，居賣超榜第4名；外資買超前3名則為新光金2萬1720張、南亞科7447張，和華航7152張。

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