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權王台積電法說前夕…有賣壓

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電（2330）法說會今（16）日登場，但昨日賣壓籠罩，終場下跌25元、以1,065元作收、跌幅2.3%，拖累台股跌點202點，尤其最後一盤來自外資圈與部分公股所殺出5,047張的賣壓，使台積電股價收在最低點。

昨日台積電股價開低收低，表現弱勢，尤以最後一盤賣壓最為驚人，殺出5,047張賣單，將股價瞬間壓低一個跳動點（Tick）。法人指出，台積電今日的法說會將成為焦點，對於之後市場反應，無疑將影響接下來的台股走勢。

事實上，根據盤後資料交叉比對分析，昨日最後一盤賣超台積電的主要賣壓，包括外資及部分公股行庫。其中賣超台積電的幾大外資包括：摩根大通32.6億元、美銀31.6億元、高盛21.5億元、滙豐4.1億元。

八大公股行庫中的部分券商，如臺銀證券、華南永昌證券也分別調節了數千萬至1億餘元不等的金額；五大壽險金控中也有部分業者小幅砍倉上億元的金額，都是在台積電法說前夕跳車的市場大咖。

綜合多家外資法人2025年來出具的相關報告：摩根大通（小摩）、摩根士丹利（大摩）、野村、高盛證券，均維持「優於大盤」及「買進」評級，目標價依序為1,500元、1,400元、1,388元、1,355元，後市仍樂觀看待。

外資法人分析，台積電主要受AI／HPC應用需求強勁、先進製程需求持續增長，而台積電大部分的資本支出將用於擴展2奈米製程及CoWoS技術產能，以為未來成長奠定基礎。展望後市，若晶片庫存完全消化，再加上引發AI PC與智慧型手機的換機潮，預期將有望帶動半導體周期復甦。

台積電 外資

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