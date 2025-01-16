台股外資大賣 國家隊救援 追價意願不強半年線再度失守

台股昨（15）日在農曆年封關前夕買盤追價意願不強，加上丙種金主提前關帳，墊丙主力紛紛出清，外資台指期壓低結算，持續賣超295.8億元，衝擊指數開低收低，終場大跌282點，跌幅1.2%至22,514點收市，半年線再度失守。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等看法，面對近期行情波動，建議聚焦基本面佳且具成長潛力標的，可趁近期股價回檔時分批布局。

台積電（2330）法說、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，是最值得關注之事。台積電法說留意重點包括： CoWoS產能擴充與進展；2025年資本支出與營收展望；海外擴產情形；半導體周期前景、非AI領域需求進度；2奈米技術開發進展等。黃仁勳有關AI前景說法，也牽動投資人的心。

台股昨日盤面表現，個股跌多漲少，整體弱勢。族群中，以塑膠、鋼鐵、水泥、玻璃陶瓷、紡織纖維等原物料等走強；伺服器、BBU、CoWoS等相對弱勢。前十大權值股僅聯發科、日月光投控逆勢收紅，中華電持平，其餘均收黑；千金股漲跌互見，檔數仍為16檔不變。

值得注意的是，電子類股指數失守季線後持續走弱。指標性弱勢股台達電、鴻海、廣達、雙鴻、奇鋐等仍未止跌回穩，僅聯發科、大立光表現相對強勢。

集中市場三大法人合計賣超358.6億元。其中外資賣超295.8億元，連六賣；投信買超13.4億元，連三買；自營商賣超76.2億元，連六賣。八大公股行庫逢低進場護持，大舉買超79億元，連六買。

個股方面，三大法人於集中市場，外資買超新光金2.1萬張最多，賣超鴻海1.7萬張最多；投信買超長榮航3,427張最多，賣超寶成2,530張最多；自營商買超聯電3,448張最多，賣超友達1,299張最多。