創新板宣導登錄獎勵 回響熱
臺灣證券交易所為鼓勵投資人積極簽署臺灣創新板風險預告書，特別舉辦「臺灣創新板宣導獎勵活動」，自今年1月6日新制上路起，簽署創新板風險預告書人數即快速攀升，獲得投資人熱烈迴響，截昨（15）日，僅僅十天，已有突破萬名自然人登錄活動共襄盛舉。
「臺灣創新板宣導獎勵活動」為期六個月，即日起至6月30日間完成登錄，每月皆有中獎機會，也就是好禮月月抽，將分別於2月10日、3月10日、4月7日、5月5日、6月9日及7月7日，自前一個月底登錄名單，以電腦亂數隨機抽出幸運兒，獎項包含iPhone 16 pro Max手機、多選一即享券800元面額及多選一即享券500元面額等，總價值逾500萬元。
首波即將於2月10日抽出六支iPhone 16 pro Max手機、500位多選一即享券800元面額、1,000位多選一即享券500元面額等共計1,506個獎項。
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