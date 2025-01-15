創新板新制 催生獨角獸

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
國泰投信董事長張錫。聯合報系資料照
國泰投信董事長張錫。聯合報系資料照

創新板新制自元月6日起實施，交易量已見增長。國泰投信暨國泰私募股權董事長張錫認為，隨新制上路，完善台灣新創生態系，增加新創企業出海口，將提高私募股權業者的投資意願，而新增的創新性審查將提升板塊含金量， 預料軟體、生技兩大新創產業受惠最大。

為協助有成長潛力的創新企業加速進入資本市場，全球主要交易所紛紛在主板之外推出創新板、創業板，以寬於主板的申請條件，打造友善的新創籌資環境，孕育新創獨角獸。

「台灣建立那斯達克（NASDAQ）就缺這一塊。」張錫表示，台灣的ICT（資訊及通訊業）實力堅強，可在既有的上市櫃平台獲得資本市場支持，但上市櫃公司的獲利要求對軟體、生技等新創公司門檻相對高，因而創新板存在有其必要性，讓還沒有獲利、但具有發展潛力的新創企業可以上市，獲得籌資管道。

不過，他也指出，創新板基於保護投資人的善意，訂定投資人資格，要求投資人必須揭露財產，反而讓投資人怯步，以致部分個股登上創新板後，交易量反而低於在興櫃時期。如今放寬投資人資格，將提高投資人參與意願，讓新創更容易獲得資金。

長期關注國內新創企業發展的張錫指出，新創企業最需要的就是資金，但無法產生獲利時，便無法進入資本市場籌資，因而往往等不到長大，或無法長大，又或是只能到海外掛牌。

他肯定創新板有利新創籌資展現在兩方面，一方面是隨新制上路，創新板交易將更活絡，另一方面是提高私募股權業者投資意願。

根據投信投顧公會統計至2024年11月資料，國內私募股權規模約307億元，多年來投入的投信公司不多、規模也未大幅成長，原因在於國內新創出海口受限，過長的等待時間讓創投、私募股權資金興趣降低。如今有了創新板，解開新創生態系的結，新創有機會長大，也可以將台灣的好公司留在台灣資本市場，有助台灣資本市場強壯。

張錫強調，隨著人工資訊（AI）時代來臨，台灣的硬體製造已經掌握第一波商機，沒道理讓軟體業落後。營造新創生態系，可以讓國內產業、資本市場掌握一波波成長契機。

另一方面，張錫也肯定證交所在這次創新板新制中，創新性審查作法將有助提高創新板的含金量，因申請的公司必須經過七位專家意見評估，五位以上專家同意，才算通過創新性審查，可確保創新板進駐的企業具備關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式，從而提升板塊的「創新含金量」。

此外，新制規定創新板公司「每半年一次法說會」及在「提升企業價值計畫專區」與投資人充分溝通，能有效增強創新板企業與投資者間的互動，讓企業有機會展示其最新的創新成果及未來規劃，並解答投資者的疑慮，不僅能提升企業的市場形象，還能增強創新板的整體吸引力，促進資本市場的健康發展。

創新板 資本市場

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