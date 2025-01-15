就市論勢／邊緣運算、航運 可低接

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

元月受到經濟數據影響，國際股市波動持續放大。從月初ISM製造業、非農就業數據等，都加重市場對聯準會終止降息預期。若從年初至1月14日來看，美股四大指數中，僅費半報酬為正1.3%，其他指數仍呈負報酬。目前市場呈現「經濟數據好反倒不利股市」的矛盾氛圍，也導致風險厭惡情緒升高，市場波動跟著放大，預計將持續到月底聯準會的利率會議。

回到台股，波動也偏高，從平均真實區間（ATR）來看，該指標已從月初275一路攀升至309，代表台股單日波動幅度逐漸加大，但型態上台股依舊在22,500至23,700點區間，整體來看屬於1,200點大箱型震盪。再從籌碼面觀察，外資期貨未平倉部位，在昨（15）日壓低結算後，淨空單減碼至3.9萬口，代表外資偏空態度轉弱，有利台股止穩。但台股農曆年封關前，市場交投逐漸變得清淡，預計仍會在目前箱型區間內震盪。

隨著股市波動放大，市場將再度關注高股息相關標的。此外，去年14家金控總股息預計達3,000億元，這筆龐大的股息發放，不僅將鞏固市場流動性，還可能成為高股息相關個股潛在利多。當前修正幅度較大的高股息ETF，因估值回調及市場信心不足導致價格走弱。然隨配息公告季到來，特別是在農曆年過後的3至4月間，這些標的吸引力有望顯著提升，可能吸引買盤進場卡位，推升股價表現。

投資建議

目前市場兩大疑慮，聯準會終止降息，以及AI產業獲利成長動能。因此市場自去年底展開提前去槓桿操作。但隨法人調整告一段落，被殺過頭的個股反而浮現進場機會。

從產業面觀察，今年市場主軸將從AI伺服器供應鏈，轉向AI機器人、AI手機與AI PC等邊緣運算族群。此外，航運去年獲利強勁今年配息誘人，去年10月預估現金殖利率皆高達7%以上，因此股價若回到此水準，將吸引低接資金及高股息ETF買盤進場承接。

AI 台股 高股息

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