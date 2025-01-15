AR／VR概念股 逆勢勇
年節前觀望氣氛濃，加權指數昨（15）日開低後震盪走低，權值電子、AI概念股明顯走弱，資金輪動到AR／VR族群，包括宏達電（2498）、驊訊等指標股，以及光學廠揚明光、采鈺等皆逆勢收紅。
法人表示，年初輝達公開「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，摒棄沉重的折疊光學模組，採用輕薄設計，讓AR眼鏡外觀接近普通眼鏡，同時支援雙目顯示，並在左右上方配有攝影鏡頭，期解決傳統AR眼鏡的重量和戶外顯示問題，再度帶動話題。除了上述四檔個股，瑞昱、聯發科、智原等AR／VR概念股昨天也紛紛上漲。
其中，宏達電跨入AR／VR領域多年，推出Vive系列頭戴裝置，並持續擴大生態圈，但目前整體市場普及率仍不高，宏達電去年營收年減三成，昨天股價漲幅6.9%，收在48.8元，一舉站上周、月、季線。
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