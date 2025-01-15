證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」 新春豪禮大方送

為鼓勵投資人積極簽署臺灣創新板風險預告書，臺灣證券交易所特舉辦「臺灣創新板宣導獎勵活動」，自2025年1月6日新制上路起，簽署新板風險預告書人數即快速攀升，獲得投資人熱烈迴響，截至1月15日，僅僅10天，已有突破萬名自然人登錄活動共襄盛舉。

該活動為期六個月，即日起至2025年6月30日間完成登錄，每月皆有中獎機會，超多豪禮月月抽！將分別於2月10日、3月10日、4月7日、5月5日、6月9日及7月7日，自前一個月底登錄名單，以電腦亂數隨機抽出幸運兒，獎項包含iPhone 16 pro Max手機、多選一即享券800元面額及多選一即享券500元面額等，總價值逾500萬元！首波即將於2月10日抽出6支iPhone 16 pro Max手機、500位多選一即享券800元面額、1,000位多選一即享券500元面額等共計1,506個獎項，在新的一年，增添更多喜氣與祝福，迎接幸運豪華大禮。

完成新版風險預告書簽署之自然人，僅需至登錄網站（臺灣創新板合格投資人登錄 - 創新板合格投資人推廣獎勵活動https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/）填寫手機號碼等基本資料，上傳風險預告書檔案（能供辨別簽署者姓名或帳號，得於通知日3個營業日內補正），登錄完成即獲抽獎資格。越早簽署登錄，中獎機會越高！邀您立即簽署創新板風險預告書登錄獎勵活動，一起「Team Taiwan挺創新」，月月豪禮抽不停。

證交所提醒：該活動獎項通知將由合作廠商英科資訊科技發送至中獎人登錄輸入的通訊電子郵箱，如接到任何可疑詐騙訊息，請提高警覺立即通報。