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外資賣超295億元！賣超鴻海最多 還大賣廣達、聯電與台積電

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超台股295.29億元，連六賣。 聯合報系資料照
外資賣超台股295.29億元，連六賣。 聯合報系資料照

台股15日開低，終場收在22,514.57點，下跌282.95點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超295.29億元，連六賣，統計外資賣超前四名清一色是科技大廠， 賣超鴻海（2317）17,719張最多，其次依序大賣廣達、聯電、台積電；反觀獲得外資買超的第一名則是新光金。

台股15日以22,757.46點開出，大盤指數在尾盤一度下滑至22,509.65點，終場則是以22,514.57點收盤，下跌282.95點，跌幅1.24%；權王台積電收盤1,065元，下跌25元，跌幅2.29%，影響大盤指數約198點。

三大法人賣超359.87億元，包括外資賣超295.29億元，投信買超12.24億元，自營商賣超（合計）76.82億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.29億元，自營商（避險）賣超65.52億元。

台股再度跌破半年線，電子股中僅光電股及數位雲端股上漲收盤，漲幅都超過1%，半導體、電腦周邊、電子組件、資訊服務等則都是下跌，傳產股表現相對抗跌，塑膠股收盤上漲2.15%， 漲幅居冠， 鋼鐵股也收漲1.45%。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、廣達、聯電、台積電、凱基美國非投等債（00945B）、台塑、華邦電、元大高股息（0056）、緯創、大同等；鴻海居外資賣超冠軍，已連六賣，收在171元，跌幅2%，其次是賣超廣達13,728張，賣超聯電12,048張。

台積電將在16日召開法說會，股價收在1,065元， 下跌25元，外資賣超11,694張，連七賣，投信則是買超472張，連三買，自營商賣超157張，三大法人賣超11,379張。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、南亞科、華航、群創、泰金寶-DR、彰銀、玉山金、神達、金寶、友達等；外資買超新光金21,721張最多，其次是買超南亞科7,448張，買超華航7,152張。

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