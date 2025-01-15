債市詭譎多變 專家：「多元」加「靈活」兩原則增勝率

美國經濟數據較預期強韌，通膨降溫出現停滯，市場期待聯準會元月降息恐要落空，市場情緒推升美債殖利率。隨著川普即將就任，未來政策對於經濟與通膨的影響層面仍待觀察，唯一可以確定的是聯準會Data Dependent（依據數據決策）的原則不變。野村投信表示，今年債市前景詭譎多變，但已浮現長期投資機會，投資策略須把握「多元配置」與「靈活調整」兩大原則，以降低短線波動風險並提高勝率。

美國10日公布12月非農業就業人數增加25.6萬，遠高於市場預期的15.5萬人，12月失業率為4.1%，低於預期的4.2%，強勁的就業數據降低聯準會1月底利率會議的降息可能，推動美債殖利率進一步走高，10年期美債殖利率已升至4.77%附近，反應市場對於美國通膨與政策不確定性的擔憂情緒。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，長期而言美國降息趨勢不變，債市展望偏多看待，舉例來說，美國投資等級公司債指數到期殖利率來到5.5%，投資吸引力已提升，惟短線不確定因素較多，市場易受到投資情緒影響而出現波動，建議投資人債券布局需多元化，廣納固定利率與浮動利率的投資級債券、非投資級債券、公債以及其他債券如可轉債、金融次順位債、混合資本債等，以因應景氣多空變化。除了多元化的債券組成，還需要順應市場變化進行靈活的調整，在債種、存續期間、產業以及信用風險管理等方面靈活調控，追求長期最佳的投資效益。

野村全天候環球債券基金（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)）經理人林詩孟表示，殖利率曲線轉趨陡斜，市場對美國經濟於2025信心轉強，由軟著陸轉變為不著陸，聯準會委員對於川普2.0 的貨幣政策趨於保守，恐將降低降息速度；未來將觀察川普政府在關稅、移民、降稅及解除管制相關政策細節。

林詩孟說，觀察過去美國在非衰退式降息期間的利率走勢，聯準會在停止降息後至再度降息的間隔時間從2個月到24個月不等，主要的關鍵仍是在於通膨是否獲得控制。現階段宜留意殖利率高檔整理的進場投資機會，建議以複合型債券基金為主，布局優質的固定收益商品，降低資產的波動風險，讓投資團隊配合市場環境進行債種與信用風險管理，才能在不同的環境中找尋最佳的成長機會。