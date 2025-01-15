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台股下跌282點 三大法人賣超359億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

台股15日開低，終場收在22,514.57點，下跌282.95點，成交量2,910.54億元，三大法人賣超359.87億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超295.29億元，投信買超12.24億元，自營商賣超（合計）76.82億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.29億元，自營商（避險）賣超65.52億元。

台股15日以22,757.46點開出，大盤指數在尾盤一度下滑至22,509.65點，終場則是以22,514.57點收盤，下跌282.95點，跌幅1.24%；權王台積電（2330）收盤1,065元，下跌25元，跌幅2.29%，影響大盤指數約198點。

台股再度跌破半年線，電子股中僅光電股及數位雲端股上漲收盤，漲幅都超過1%，半導體、電腦周邊、電子組件、資訊服務等則都是下跌，傳產股表現相對抗跌，塑膠股收盤上漲2.15%，漲幅居冠，鋼鐵股也收漲1.45%。

三大法人 台積電 台股 鋼鐵股 電子股

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