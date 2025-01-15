台股2萬2、本益比沒天花板成常態？市場出現3情況：有錢人賺更多、韭菜亂買慘賠

【文．玩股小博士】

大家都一直說股市高點，從破萬點開始至今，就一直怕崩盤，於是迎來2020年三月大崩盤，下殺到八千多點，不過沒幾個月時間，七月又立刻V轉至「萬三」，從此一去不復返至今。

猶記得當時一堆財經專家都說要空手，不然就是打第二隻腳，有買股票的人還被笑，結果呢？

台積電開始大暴衝，帶動台股狂漲，這些空手的財經專家在股市萬五之後又開始認錯，於是觀眾及粉絲被耍得團團轉，專家出現兩手策略，一邊叫大家空手為宜，但又偷偷自己買回，畢竟人性就是如此犯賤，這絕對不是開玩笑。

遇到股市創新高，就會先預判下跌而空手，買股票的都笨蛋，結果看到股市上漲，先變成酸民，再漲上去？就開始手癢認錯買回，所以這些專家是不是很可笑？

再說到近期的市場，從先前公債殖利率倒掛，怕崩盤，再到薩姆規則發明人自己認錯，接著台積電屢創新高，帶動台股嘎空一堆空手的韭菜，後續引發一連串的崩潰亂追高，專家也像是精神分裂一樣，常常發表一堆模稜兩可或根本就是一灘水的內容，最後越認真的人，看越多內容或影片，反而吸收更多錯誤的雜訊，搞到兩手空空。

其實大家都忘了一個重點，過去的理論都沒問題，但問題就在熱錢過多，尤其是台股情況更加特殊，先來分享幾件事。

一、熱錢不斷湧入：台灣供應鏈持續受惠AI商機拉貨，因此經濟強勁，加上美國舉債投資AI建設，也等同是借錢來買台灣產品，因此台灣股市表現自然不差。

二、儲蓄率仍高：根據主計總處預測，2024年超額儲蓄很有可能突破4兆大關，而前幾年則是連四年站穩3兆大關，2025年預計衝上4.29兆元，再創新高，這代表台灣賺錢能力非常強。

三、ETF成為新型態：大家都很清楚台灣人一直很有錢，但過去一直都停留在保險及主動型基金，不過這已經跟不上股市及通膨，因此ETF開始容納台灣人的大資金潮，加上政府稅收持續高漲，因此台股上市平均殖利率也從4%多下滑至2%多，熱錢持續湧進股市，股價當然就更貴。

所以你覺得估值過高有用嗎？專家一直拿過去的老舊思維套用在目前的股市發展，說什麼本益比過高，結果又被打臉，股價又更高，說什麼債券要漲了，結果一路跌到讓你哭...

熱錢效應將產生三個現象？

其實過去我也發表很多有錢人資產配置的文章，包含債券為什麼是窮人在買的東西，或者看空者持續被打臉，以及各大國際操盤基金的資產配置，這些都已經因為熱錢變多而改變結構。

換句話來說，如果這些專家再不好好升級自己的腦袋，那麼不僅自己投資會輸很慘，聽眾或觀眾也會一直被市場主力收割。

不過話說這些專家也幾乎不太投資，每次發表的言論都不是根據真金白銀作為基礎，當然隨便喊空也就無所謂，反正對所謂的「專家」來說，這只是賺取服務費或者上課費用而已。

因此接下來我的三個獨家觀點，是建立在股市實際操盤獲利十幾年的基礎分享。

一、股市熱錢已經覆水難收：大家都很清楚全世界兩次QE大放水，已經讓熱錢呈現爆炸狀態。

尤其美國帶頭負債印鈔票，這讓通膨持續加劇，繼而壓縮現金的實質購買力，如此一來，資產如股市、房市就會膨脹，至於負債欠款則會縮水（欠債金額不變，實質購買力下降），達到資產快速成長的目標。所以只要市場衰退，政府就會撒錢，利用通膨壓過經濟衰退以及負債，股市當然也會越來越強。

二、持續升息也無感：我們都很清楚有錢人就是平常滿手資金投資，遇到下跌還會借錢加碼，那麼遇到政府想要資金緊縮控制通膨呢？

抱歉，有錢人也完全不怕，因為負債還得起；升息也沒差，加上銀行錢滿為患，因此銀行為了在升息環境下放款，給有錢人的利率及金額遠遠優於一般人行情，因此股市受惠有錢人變多而持續湧入資金，當然也越來越高。

三、本益比天花板持續被打破：過去台股加權指數常態本益比介於13-18倍之間，因此衝上萬點通常還是會休息，這樣企業獲利才能跟上漲幅，不過現在已經完全不同，熱錢持續變多，這也讓近期的台股本益比長期維持在20倍以上。

另外補充一下，美國標普500指數本益比過去長期的高點為22倍，現在也22倍附近，隨時都會再上攻，因為美國FED已經啟動降息。

當央行啟動升息循環，股市卻反而越來越高點，這也不用糾結，原因就在於熱錢越來越多，已經不是估值問題，而是熱錢過多的籌碼問題。

這也讓股市呈現貧富差距，強的股票就越來越強，股價沒有天花板，爛的更爛，資金都被吸走。

關於營運轉差的股票，抱歉，通常只有貪小便宜的賠錢散戶會去亂碰，有錢人不只是沒人想碰，甚至大戶籌碼還會持續流出，進而造成更強的下跌力道。

思考一下，熱錢這麼多，有錢人這麼多，但好公司就那幾間而已，幹嘛要買爛股？好股票都買不完了，就不可能拿錢亂買爛股去糟蹋自己，直接加碼績優股就贏了。

最後做個整理結論，下次如果你再看到有專家說本益比過高，就笑一笑即可，體諒某些專家也不過是應付應付而已，或者只是為了收視率在「表演」，並沒有實質獲利的成績單及經驗值，搞不好只是滿手一堆高股息或債券ETF而已。

要記得，ETF的「F」就是基金，所以本質上還是買基金而已，手上都沒個股的人，評論股市看法有什麼可信度嗎？如果真的想要調節股市部位，至少可以參考富豪的配置模式，最少也不要低於三成水位。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台美股市本益比天花板打破成為常態！空軍崩潰五年還在哭？