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台積電休兵台股終場下挫282點 資金轉進跌深傳產股

中央社／ 台北15日電
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

台積電法說會前，今天股價休兵，壓抑台股走勢，集中市場指數終場下跌282.95點，收在22514.57點，失守半年線約22562點，成交值新台幣2910.54億元。

3大權值股漲跌互見，台積電終場下跌25元或2.29%，收在1065元；鴻海下跌3.5元或2.01%，收在171元；聯發科上漲20元或1.43%，收1420元。

資金轉進跌深的傳產股，塑化族群大反攻，台塑四寶繼昨天股價強彈，今天續強，其中台化終場上漲0.9元或3.3%，收在28.15元，激勵二線塑化股漲勢兇猛，台聚攻上漲停板11.2元，華夏、東聯、台苯收盤漲幅也都超過5%。

觀察其他原物料族群，中鋼股價彈升0.35元或1.91%，收在18.7元，帶旺鋼鐵類股，燁興、新鋼、海光股價亮燈漲停。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，春節長假將至，過年前投資人逢高賣股票，壓抑台股走勢，不過整體看來台股並不弱，像今天台積電股價壓回，跌深的塑化、鋼鐵等原物料族群挺身而出，形成良性的類股輪動。

曾炎裕認為，過年前台股最重要的觀察指標先看明天登場的台積電法說會，市場普遍樂觀預期，現在就看能否超越預期，帶領台股上攻。

台積電 台股

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