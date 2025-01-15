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台股跌282點收22514.57點 台積電跌25元收1065元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股15日收盤下跌282.95點，終場以22,514.57點作收，成交量2,910.54億元；台積電（2330）收盤1,065元，下跌25元，跌幅2.29%。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、波若威（3163）、大立光（3008）、元太（8069）、台塑（1301）、環宇-KY（4991）、台特化、信驊（5274）、彬台（3379）、訊芯-KY（6451）及宏達電（2498）；成交金額大且疲軟者則為：鴻海（2317）、廣達（2382）、達邁（3645）、緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、旺矽（6223）、智邦（2345）、台達電（2308）、長榮（2603）、興能高（6558）及雍智科技（6683）。

第一金投顧表示，美國總統川普將在1月20日就任，市場將持續觀望。CES 展結束後，輝達（NVIDIA）進入修正，短線機器人、無人機等持續回檔，不輕易接刀。中小型個股確實跌深，目前OTC已經跌破年線，位階已經低；不確定因素消失後仍將反攻，但高位階的補跌、低位階的開始反彈。權值股仍然是看台積電為主，鴻海與廣達則須要到2月以後營收明顯起來，AI組裝相關仍需要時間整理，目前可以留意輝達高階款 RTX 5090，以及5080、5070等顯卡。2025年除Windows 10 將停止更新，遊戲產業也將推出多款大作，PC換機潮值得期待，而華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等都將同步受惠。此外，電源供應器產業也有機會受惠，本益比較低的如僑威（3078）等可以留意。

台積電 台股 鴻海

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