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塑膠股攜鋼鐵股成撐盤要角 這些銅板股飆漲停更亮眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股15日收在22,514.57點， 下跌282.95點，台積電（2330）收在最低的1,065元，影響大盤指數約198點，塑膠股及鋼鐵股成為兩大撐盤要角，除了台聚（1304）、燁興（2007）、新鋼（2032）、海光（2038）等股飆上漲停收盤，表現最為搶眼外，中鋼（2002）、台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）等也是領漲指標。

台股再度跌破半年線，電子股中僅光電股及數位雲端股上漲收盤，半導體、電腦周邊、電子零組件、資訊服務等都是下跌，傳產股表現相對抗跌，塑膠股收盤上漲2.15%， 漲幅居冠， 鋼鐵股也收漲1.45%。

塑膠股由台塑集團領軍上漲，受惠國際油價大漲，加上集團轉戰印度有望找到新成長動能，外資連兩日買超台塑，15日股價開低走高，盤中翻紅，終場收在35.55元，上漲0.6元， 漲幅1.71%，台化收28.15元，漲幅3.3%，南亞收30.95元， 漲幅1.64%。

台塑集團穩定軍心之外，台聚更是衝上漲停11.2元鎖死到收盤，表現亮眼，華夏（1305）、台苯（1310）等漲幅逾5%，亞聚（1308）漲幅逾3%，台達化（1309）、國喬（1312）也是上漲表現。

鋼鐵股部分更是傳出具有美國洛杉磯大火重建、鋼筋價格下修激發買氣等題材，加上新台幣兌美元匯率貶破33元，強力助攻外銷出口，中鋼領軍鋼鐵股強漲，早盤以平盤開出後往上拉升，終場收在18.7元，上漲0.35元， 漲幅1.9%。

另外，燁興衝上漲停9.27元收盤，新鋼也拉至漲停13.5元收盤，海光則是以漲停15.85元收盤；中鴻（2014）、聚亨（2022）、威致（2028）等收盤漲幅逾4%；豐興（2015）、燁輝（2023）、志聯（2024）、彰源（2030）等也都是上漲的表現。

台塑集團 鋼鐵股

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