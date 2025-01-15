富威電力、裕山、來穎同步掛牌 盤中漲幅均逾20%

再生能源售電公司富威電力，以及土水整治廠商裕山今天分別以81元、39.6元掛牌上市、上櫃；儲能系統及鋰電池模組製造商來穎科技今天以每股75元登錄興櫃，3檔盤中都上演蜜月行情，股價漲幅逾20%。

正崴集團子公司富威電力是國內第一家上市的再生能源售電公司，並提供節能與儲能相關服務。正崴集團董事長郭台強表示，全球再生能源產業快速發展，目前國內從事再生能源售電業者的家數已有93家，富威電力是第一家上市的民營售電公司，開啟台灣電力交易市場資本化和全民化的重要里程碑。

郭台強表示，台灣作為全球推動AI的重要引擎，面對「沒有電力，就沒有國力的AI時代」，盼創造更多元化的再生能源解決方案，全力支持台灣產業穩定發展，也期待富威電力和母公司森崴能源成為台灣淨零永續和AI科技併進的能源後盾。

裕山過去主要從事土壤及地下水污染場址整治業務，2022至2024年前3季營收分別為新台幣9.83億元、14.61億元及12.33億元，每股純益分別為4.92元、3.5元及3.45元。裕山近年受惠於中油高廠整治案，營運規模大爆發，加上跨足生活廢棄物處理業務，近期也取得高雄MBT的BOT案第一順位資格。

此外，裕山也布局中國大陸土水整治市場，是同業中唯一在中國大陸取得並完成整治標案的業者。裕山表示，將把握大陸土水整治市場發展黃金期，逐步拓展營運規模，未來更可拓展至東南亞市場。

另外，成立於2019年的來穎科技為錸寶子公司，聚焦中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並在2023年開始出貨儲能貨櫃。

來穎科技表示，在能源需求爆發的年代，打造三大業務包括模組製造、櫃體組裝與系統服務等，未來業績與獲利有望得到進一步成長。