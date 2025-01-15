鈊象（3293）為何一直跌…股票價格是心理價？ 切老：去年漲170％怎不說一直漲

有網友問為什麼鈊象（3293）一直跌？其實為什麼鈊象去年漲了170%時你不問它為什麼一直漲呢？

股票價格是心理價，樂觀的人多時它就漲，悲觀的人多時就跌，股市一直都是這樣完美運作的。

但你要多思考一支漲了這麼多的股票，本益比都超過30倍了，你還期望它能漲到40或50倍嗎？除非業績也跟著相對成長40或50%，但你能預料嗎？或者有沒有可能未來幾個月成長趨緩到20%，本益比被修正到20倍？

居高思危，除了希望持股每天漲以外，也要多思考這價格還能漲到哪裡？上去還有多少空間，現在是物超所值？還是需要修正一下讓估值更合理？

我現在倒是期待它多跌一點對未來更健康。昨天難得一口氣借了不少張鈊象出去，大概猜得出來現在是空方氣勢強勁。

來吧，盡量空，需要的話我再借你多一點！

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