真的是好日子！竟有4家公司同一天掛牌上市櫃 同享蜜月行情

農曆年前掛牌潮出現，15日竟同時有4家公司掛牌上市櫃，且都順利拉開蜜月行情序幕，上市的富威電力（6994）及上櫃的裕山（7715）同樣以綠能環保類股掛牌，且都大漲逾20%，全國首家長照產業掛牌上市的青松健康（6931），盤中也大漲16%，另一檔上櫃的創泓科技（7714）也是上漲表現。

裕山1993年11月成立，目前實收資本額2.93億元，深耕土水整治產業逾30年，建立逾百件的整治實績，過去以廢水、土地汙染整治業務為主，市占率約3成，近來跨足廢棄物處理，同時積極布局國內與東南亞、大陸市場。

裕山去年前3季合併營收12.33億元，年增94.9%，創歷史新高，稅後純益逾1億元，較2023年同期由虧轉盈，並且一舉超越2023年全年稅後純益9,554.6萬元，去年前3季每股純益3.45元；2024年營運可望挑戰2022年寫下的高點、再創佳績，展望今年，以目前在手待完成合約訂單17億元觀察，營運樂觀。

正崴（2392）集團子公司富威電力是台灣首批獲得民間售電執照再生能源售電業，除有正崴集團、永崴投控及森崴能源母公司作為後盾，同時規劃導入AI技術和跨平台售電合作；受惠綠電交易持續成長，加上年底工程進度認列，2024年營收18.87億元，創下新高，年增114.41%。

富威電力是森崴能源旗下綠電交易平台，提供客戶綠電用電規劃、綠電轉供、憑證申請及用電匹配優化分析等綠電購售電服務，目前森崴能源持有富威電力約77%股權，其餘股權為經營團隊持有，上市後，森崴能源持股將下降至69%。

青松健康是全國首家長照產業掛牌上市的公司，現有服務包含居家式、社區式與住宿式三大類型，形成一條龍的連續性長照服務，充分結合政府的長照2.0政策，確保服務的深度與廣度。截至目前為止青松共有七家住宿式機構、13家社區式機構、一家居家式服務單位，另外還有22家結合社區及居家型的綜合式機構，未來3年已通過核准設立的還將包括10家社區式機構及九家綜合式機構，總計青松健康全台共將擁有62家機構。

資安整合服務商創泓科技董事長黃健寧表示，疫情催化數位化進程，遠距辦公與混合工作模式的普及，資安需求快速上升。雖然企業加速雲端化部署，但雲端治理、零信任架構及營運技術（OT）資安也成為產業的痛點。近年來，針對大型企業工控系統的駭客攻擊頻繁，駭客針對OT系統進行的惡意攻擊軟體日漸增多，使企業對於整合IT與OT資安解決方案的需求快速提升。

集中市場及櫃買市場15日同步增加新的生力軍，各有2家公司掛牌，富威電力以每股81元掛牌上市，早盤以92元開高後一度衝達102.5元， 盤中漲幅25.3%；青松健康以67元掛牌上市，早盤以80.8元開出後一度衝達81.3元， 盤中漲幅16.41%。

裕山以39.6元掛牌上櫃，早盤以49.8元開出，順利拉開蜜月行情， 盤中漲幅21.08%；另一檔新上櫃股創泓科技，承銷價86.06元， 早盤以87.5元開出後一度拉升至89.3元， 盤中漲幅1.62%，也展開蜜月走勢。