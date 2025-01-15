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青松健康主打長照 67元掛牌上市盤中漲逾21％

中央社／ 台北15日電

全國首家以長照產業為核心業務上市的青松健康，今天以承銷價67元掛牌上市，開盤價80.8元，盤中最高81.3元，漲幅21.34%。

青松健康主要結合不動產與長照服務，為高齡者提供從居家、社區到住宿的一條龍照顧，並且深化及擴展自費市場，達到個人化照顧服務。

青松健康董事長陳謀今天表示，公司以平行與垂直整合策略，例如平行整合涵蓋社區式與居家式，以及住宿式機構，並延伸至全齡友善住宅，為長者提供連續性照顧。垂直整合則結合醫療（急性、慢性），形成長照產業鏈。

他說，未來青松健康將進一步透過醫藥、生技、輔具、智慧科技等跨領域整合，構建長照產業生態圈，如結合旅遊、送餐、健康管理與智慧輔具等服務，有望為公司帶來更多成長動能。

青松健康2023年營收為新台幣8.68億元，稅後純益5939萬元，每股純益1.08元；2024年營收為9.83億元，年增13.1%，營收創下新高。青松健康近5年營收已成長約4倍，營運穩定成長。

青松健康總經理周孟賢日前曾表示，短期策略是持續拓點，青松健康現以中部為主，之後將中部成功經驗複製至六都，藉由自主開發優勢加速拓點，並結盟在地醫療和社福資源；中期是瞄準自費潛力市場，發展政府特約收入以外市場，以及協助私立學校轉型改辦為長照財團法人，提供營運輔導和管理顧問服務。

長期策略來看，青松健康除了打造全齡友善住宅外，也會開始併購策略，整合長照上下游相關產業，並收購或以股權併購長照同業，加速營運規模成長。

營收 長照

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