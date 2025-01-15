凱基證券「AI 助理」貼心再進化 雙腦聯手傲視同業

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預言AI將引發新一輪工業革命，透過AI智能理財也成為最頂尖的投資趨勢。凱基證券表示，作為引領數位科技趨勢的券商，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，領先同業隨身e策略APP的「AI助理」功能不斷進化升級，有別於業界，不僅一鍵提供個股全方位操作建議、更是首家券商推出個人化智能推播，能夠根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，主動提供研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等個人化關鍵訊息，近期再領先市場推出「盤前必讀」AI報讀功能，有溫度的AI助理，貼心為客戶提供專屬的財富智勝策略和輕鬆的投資體驗，展現未來券商新風貌。

凱基證券表示，領先同業的個人化智能推播，於盤前、盤中、盤後提供個人所需資訊，根據客戶庫存的股票，盤前通知當日重大事件行事曆；盤中針對重大訊息提供即時資訊；盤後除交易內容及庫存等基本資訊，亦針對個人庫存提供自選股影音、文字研究報告及關鍵技術面訊號指標等資訊，主動依據客戶投資需求，提供客製化關鍵洞察資訊、讓客戶輕鬆掌握市場變化，布局財富。

凱基證券「AI助理」為業界首家AI模型預測能結合AI技術與專業分析師的「雙腦」智慧，憑藉AI頂尖技術跟大數據，重新賦予券商進化角色，顛覆部分券商僅能提供新聞資訊的傳統思維，同時確保客戶不錯過任何重要機會。「AI助理」一鍵提供上市櫃近2,000檔個股AI模型預測及專業報告，包含三項強大獨家分析：1.「短線晴雨型態」針對個股提供指標動能及重要趨勢數據；2.「AI模型預估」透過AI演算法預估未來5日股價方向與走勢機率；3.「凱基研究報告」運用凱基投顧專業研究報告，提供個股未來一年的投資建議及產業市況分析等。投資人只要透過「AI助理」就能輕鬆掌握每檔個股全方位動向，不僅省下許多投資前做功課的時間，更能降低投資風險。

凱基證券秉持「公平同理、待客如己」的精神，致力打造友善金融環境，「AI助理」以擬人化方式提供「盤前必讀」AI報讀功能，可用影片播放、語音聆聽、文字閱讀等方式多元觀看，除了幫助一般投資大眾於開盤前快速了解市場動態，並能結合全台首家通過APP無障礙認證的「隨身e策略」使用介面，讓投資理財走進視障、身障、高齡者等數位金融弱勢族群的日常；同時為弭平市場資訊落差，每周一至每周五晚上九點於凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」節目提供專業分析，內容由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，幫助投資人獲得最即時、專業、易懂的台股投資方向。凱基證券持續透過各項創新科技，主動提供客戶有溫度的金融服務，奠定「以未來助未來」的券商領先地位，幫助客戶打造富足的未來。