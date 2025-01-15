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台積電法說會前股價下壓 台股盤中下跌逾200點

中央社／ 台北15日電
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台積電將於明天召開法說會，投資人觀望。台積電今天股價維持平盤下，壓抑台股盤中一度下跌超過200點，最低落至22584.49點，回測半年線約22565點。

截至10時40分，加權指數下跌144.83點，至22652.69點，成交值約新台幣1367.44億元。

3大權值股漲跌互見，台積電最多下跌25元至1065元；鴻海在平盤上下震盪；聯發科開低走高，盤中上漲逾2%。

國際油價攀抵高檔，跌深的塑化族群大反攻。台塑四寶繼昨天股價強彈，今天早盤維持漲勢，台塑、南亞、台化盤中股價都上漲超過3%；二線塑化股漲勢更猛，台聚攻上漲停板11.2元，華夏、亞聚、東聯盤中漲幅也都超過半根停板。

永豐投顧分析，近期美債殖利率又攀高，對歐、中利差擴大，吸引全球資金流向美國，台股資金面不利。另外，輝達上週在CES展出多項技術突破，但華爾街反應冷淡。

永豐投顧認為，春節長假在即，台股近期雖屢有攻勢，但曇花一現，投資人年前觀望氣氛濃厚，可能要等到過年後盤勢才會比較明朗。

台積電 台股

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